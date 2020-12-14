Смертельное селфи: на Западной Украине в погоне за красивыми фото погибли две школьницы

15-летние школьницы из Ровно и Львова умерли, делая селфи в опасных местах. Об инцидентах сообщают прессслужбы местных управлений полиции.

Возможность погибнуть во время селфи в пять раз выше, чем от нападения акулы. Фото из открытых источников

Лучшим местом для фотосессии погибшая жительница Ровно зачем-то выбрала крышу недостроенного общежития учебного заведения по ул.Пластовой. Вместе с ней была ее подруга, она осталась жива. Обе девушки — ученицы 10 класса.

По сообщению полиции, в какой-то момент одна из девушек потеряла равновесие и сорвалась вниз. Полученные в результате падения с семиэтажного здания травмы оказались несовместимы с жизнью, несмотря на попытки бригады медиков помочь.

Среди других деталей, которые раскрывают полицейские, известно, что ранее правоохранители не сталкивались с членами этой семьи. Умершая девушка проживала с матерью.

Во Львове трагедия произошла поздней ночью. Около 1:30 машинист поезда заметил на путях в товарном парке железнодорожной станции "Подзамче" тело девушки и вызвал медиков. По словам врачей, причина смерти 15-летней львовянки — поражение электрическим током.

Полицейские сообщают, что на момент гибели девушку уже разыскивали. Родители обратились в отделение, потому что дочка не вернулась вечером домой.

По предварительной информации, девушка, как и ее сверстница из Ровно, пыталась сделать оригинальное селфи. Во время "фотосессии" она коснулась линии электропередач, и стало смертельным.





То, что произошло с несовершеннолетними любительницами необычных селфи, правоохранители квалифицируют как несчастный случай. В то же время открыты уголовные производства и проводятся досудебные расследования, предусмотренные ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Между прочим, исследование индийского журнала Journal of Family Medicine and Primary Care в 2019 году показало, что попытка сделать селфи заканчивается смертью в пять раз чаще, чем нападение акул. Это связано с выбором опасных мест для съемки и невнимательностью фотографов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о взгляде психолога на особенности того, как разные люди делают селфи.

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