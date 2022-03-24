На поддержку "Охматдета" на продажу выставили работу Бэнкси

В столице Великобритании стартовал благотворительный аукцион в поддержку киевской детской больницы "Охматдет", где врачи спасают жизнь сотен детей, пострадавших во время войны в Украине.

Продажа картины Бэнкси (фото из открытых источников)

Так, одним из громких лотов стала антивоенная работа стрит-арт художника Бэнкси Banksy's CND Soldiers, unsigned. Ее выставил на продажу владелец, пожелавший остаться неизвестным.

"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.

Аукцион уже начался и продлится до 27 марта. Стартовая цена картины – 20 тысяч фунтов стерлингов (более 760 тысяч гривен).

Напомним, Украину, на которую напала Российская Федерация, поддерживают сейчас во всем мире. Недавно в Париже появилось новое граффити современного художника Кристиана Геми, которое он посвятил нашей стране. На стене жилого дома арт-художник, известный под псевдонимом С215, нарисовал огромное желто-голубое граффити.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский уличный художник Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли и посвятил ее свержению памятника английскому работорговцу в Бристоле.

Читайте также, что картину уличного художника Бэнкси, высмеивающую британский парламент, продали на аукционе за 12,2 миллиона долларов.

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