На поддержку "Охматдета" на продажу выставили работу Бэнкси

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Светлана Шкурупий
В
столице Великобритании стартовал благотворительный аукцион в поддержку киевской
детской больницы "Охматдет", где врачи спасают жизнь сотен детей,
пострадавших во время войны в Украине.
Продажа картины Бэнкси (фото из открытых источников)
Так,
одним из громких лотов стала антивоенная работа стрит-арт художника Бэнкси
Banksy's CND Soldiers, unsigned. Ее выставил на продажу владелец, пожелавший
остаться неизвестным.
"Несмотря
на активные обстрелы и авиаудары РФ, специалисты "Охматдета"
продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых
доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная
медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства
обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.
Аукцион
уже начался и продлится до 27 марта. Стартовая цена картины – 20 тысяч фунтов
стерлингов (более 760 тысяч гривен).
Напомним,
Украину, на которую напала Российская Федерация, поддерживают сейчас во всем
мире. Недавно в Париже появилось новое граффити современного художника Кристиана
Геми, которое он посвятил нашей стране. На стене жилого дома арт-художник,
известный под псевдонимом С215, нарисовал огромное желто-голубое граффити.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что британский уличный художник
Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли и посвятил ее
свержению памятника английскому работорговцу в Бристоле.
Читайте
также, что картину уличного художника Бэнкси, высмеивающую британский
парламент, продали на аукционе за 12,2 миллиона долларов.
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