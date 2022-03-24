logo

BTC/USD

43019.40

ETH/USD

3042.83

LTC/USD

122.79

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На поддержку "Охматдета" на продажу выставили работу Бэнкси
commentss НОВОСТИ Все новости

На поддержку "Охматдета" на продажу выставили работу Бэнкси

В Лондоне выставили на продажу уникальную картину Бэнкси для поддержки медицинского учреждения "Охматдет"

сегодня, 03:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В столице Великобритании стартовал благотворительный аукцион в поддержку киевской детской больницы "Охматдет", где врачи спасают жизнь сотен детей, пострадавших во время войны в Украине.

На поддержку "Охматдета" на продажу выставили работу Бэнкси

Продажа картины Бэнкси (фото из открытых источников)

Так, одним из громких лотов стала антивоенная работа стрит-арт художника Бэнкси Banksy's CND Soldiers, unsigned. Ее выставил на продажу владелец, пожелавший остаться неизвестным.

"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.

Аукцион уже начался и продлится до 27 марта. Стартовая цена картины – 20 тысяч фунтов стерлингов (более 760 тысяч гривен).

Напомним, Украину, на которую напала Российская Федерация, поддерживают сейчас во всем мире. Недавно в Париже появилось новое граффити современного художника Кристиана Геми, которое он посвятил нашей стране. На стене жилого дома арт-художник, известный под псевдонимом С215, нарисовал огромное желто-голубое граффити.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский уличный художник Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли и посвятил ее свержению памятника английскому работорговцу в Бристоле.

Читайте также, что картину уличного художника Бэнкси, высмеивающую британский парламент, продали на аукционе за 12,2 миллиона долларов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/na-pidtrymku-ohmatdytu-na-prodazh-vystavyly-robotu-benksi/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!