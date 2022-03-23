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В Париже появилось граффити, посвященное Украине (ФОТО)

Современный французский стрит-арт художник Кристиан Геми нарисовал в Париже граффити и посвятил его Украине

сегодня, 05:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украину, на которую напала Российская Федерация, поддерживают сейчас во всем мире. Недавно в Париже появилось новое граффити современного художника Кристиана Геми, которое он посвятил нашей стране.

В Париже появилось граффити, посвященное Украине (ФОТО)

В Париже появился мурал, посвященный Украине (фото из открытых источников)

На стене жилого дома арт-художник, известный под псевдонимом С215, нарисовал огромное желто-голубое граффити. В своей новой работе он изобразил портрет украинской девочки, в цветовой гамме украинского флага. А также завершил мурал цитатой главы нашего государства Владимира Зеленского, которую он провозгласил в своем предвыборном штабе весной 2019-го: "Я очень не хочу, чтобы мои фотографии были в ваших кабинетах, потому что я не бог и не икона, а скорее слуга. Вместо этого вешайте фотографии своих детей и смотрите на них, когда захотите принять решение".

В Париже появилось граффити, посвященное Украине (ФОТО) - фото 2

Этим граффити художник выразил свою поддержку украинцам. "Это заставляет нас задуматься о текущей гуманитарной драме в Украине и об ответственности политиков что-то делать. Я не могу игнорировать вторжение большой политики в повседневную жизнь людей", – так художник объяснил свой месседж сквозь искусство.

Напомним, в Верховной Раде Украины отметили мировых звезд, которые поддержали Украину во время российской агрессии. В ведомстве отметили, что благодарны иностранным знаменитостям за их помощь, сочувствие и поддержку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная актриса Эмилия Кларк, которая прославилась благодаря культовому сериалу "Игры престолов", как и многие другие мировые звезды, поддержала Украину и наших жителей, страдающих из-за российской агрессии. Знаменитость призвала подписчиков пожертвовать средства, которые пойдут на медицинские нужды нашей страны.


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Источник: https://23-59.ua/franczuzkyj-grafiti-hudozhnyk-prysvyatyv-svoyu-novu-robotu-ukrayini/
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