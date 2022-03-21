В Раде поблагодарили мировых звезд за помощь: кто поддержал Украину

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Лиля Воробьева
В Верховной Раде Украины отметили мировых звезд, которые поддержали Украину во время российской агрессии. В ведомстве отметили, что благодарны иностранным звездам за солидарность с Украиной Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление в Телеграмм-канале Рады.
Стивен Кинг также поддержал Украину (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что американский писатель поддержал Украину. Нашу страну, которой 24 февраля 2022 объявила войну Российская Федерация, поддерживают во всем мире. Культовый легендарный писатель Стивен Кинг также не остался в стороне и публично заявил, что "остается с Украиной". В кадре Стивен Кинг стоит в черной футболке с сине-желтым принтом, на которой написано: "I stand with Ukraine", что в переводе означает "Я поддерживаю Украину".
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