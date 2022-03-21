В Раде поблагодарили мировых звезд за помощь: кто поддержал Украину

В Верховной Раде Украины отметили мировых звезд, которые поддержали Украину во время российской агрессии. В ведомстве отметили, что благодарны иностранным звездам за солидарность с Украиной Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление в Телеграмм-канале Рады.

Стивен Кинг также поддержал Украину (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что глава ВРУ Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя ВРУ Александр Корниенко, заместитель Председателя ВРУ Елена Кондратюк благодарны знаменитостям за поддержку в борьбе против российской агрессии.

Следовательно, в список попали: Илон Маск, Ричард Бренсон, Герцог и Герцогиня Кембриджские, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Райан Рейнольс и Блейк Лайвли, Мила Кунис и Эштон Кутчер, Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Шон Пен, Бен Гарфилд, Кристен Стюарт, Джим Керри, Эмилии Кларк, Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Стинг, Армин ван Бюрен, Том Оделл, Леди Гага, Пол Маккартни, Роберт де Ниро, Мадонна.

"Украинский Парламент ценит, что в это решающее время они стоят бок о бок с народом Украины и поддерживают искренними словами и чрезвычайными действиями", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что американский писатель поддержал Украину. Нашу страну, которой 24 февраля 2022 объявила войну Российская Федерация, поддерживают во всем мире. Культовый легендарный писатель Стивен Кинг также не остался в стороне и публично заявил, что "остается с Украиной". В кадре Стивен Кинг стоит в черной футболке с сине-желтым принтом, на которой написано: "I stand with Ukraine", что в переводе означает "Я поддерживаю Украину".











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