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На "плюсы" снова подают в суд: в чем причина

На телеканал "1+1" подают в суд за несоблюдение закона о языке

16 августа 2021, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей

На один из самых рейтинговых украинских телеканалов "1+1" завтра, 17 августа, собираются подать в суд за систематическое нарушение закона о языке. Инициатор судового иска движение "Украинское действие и Координационный совет из защиты украинского языка и культуры". Как информирует издание "Комментарии", о готовности подать в суд на канал "1+1" сообщил на своей странице в Facebook украинский политолог Андрей Смолий.

На "плюсы" снова подают в суд: в чем причина

Канал 1+1. Фото: mediasat.info

Он отметил, что сегодня исполняется ровно месяц, как действует ст. 23 закона о языке, в части о фильмах и сериалов на украинском. Ровно месяц, как крупнейшие телеканалы саботируют закон и демонстрируют такие телесериалы, как "Сваты" и "Папик" на русском языке, никакого дубляжа как не было, так и нет.

"Это прямой вызов законам Украины и каждому из нас. Это прямое нарушение Конституции и решения Конституционного Суда. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания откровенно саботирует мониторинг и санкции за нарушение закона. Власти пошли на полный саботаж. Защитить закон фактически некому", – возмутился политолог.

Андрей Смолий отметил, что общественные активисты вместе с движением "Украинское действие и Координационный совет из защиты украинского языка и культуры" начинают судебные процессы против телеканалов, которые саботируют закон о языке. По информации политолога, завтра, 17 августа, в 11:00 будет подано в суд на первого саботажника закона о языке – канал "1+1", который, подчеркивает политолог, каждый день нарушает этот закон.

Читайте также на портале "Комментарии" – появился первый ответ Конституционного Суда на закон о языке.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4292379097466526&id=100000834337338
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