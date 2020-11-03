kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13689.90

ETH/USD

380.52

LTC/USD

52.79

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Быть или не быть: первый ответ Конституционного суда на закон о языке
commentss НОВОСТИ Все новости

Быть или не быть: первый ответ Конституционного суда на закон о языке

Конституционный суд с первого раза не смог принять решение касательно закона о языке

сегодня, 16:47
Автор:

Сергей Медведев

Судьи КСУ взяли на рассмотрение правомерность так называемого "закона о языке", который вносил новые правила использования украинского языка в общественной жизни страны. О защите прав русскоязычных граждан обеспокоились политические силы, представители которых и обратились в Конституционный суд Украины с протестом. Языковой вопрос, как считают многие наши читатели, разъединяет Украину. Поэтому, представители как Востока, так и Запада тоже не против внести ясность и урегулировать спорную тему в высших коридорах судебной власти.

Быть или не быть: первый ответ Конституционного суда на закон о языке

Тем не менее Большая палата Конституционного суда Украины на заседании во вторник хоть и рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, но свое решение не вынесла.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", — сообщили в пресс-службе, добавив, что дата следующего слушания пока не известна.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский рассказал о деталях беседы с председателем Конституционного Суда Александром Тупицким. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова". По его словам, во время встречи с Тупицким президент перечислил ему "красные линии" для украинского общества. "Красными линиями" он назвал болезненные темы для Украины, изменения в законодательстве в отношении которых могут отбросить нашу страну на 10 лет назад.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/700777.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ