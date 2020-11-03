Быть или не быть: первый ответ Конституционного суда на закон о языке

Судьи КСУ взяли на рассмотрение правомерность так называемого "закона о языке", который вносил новые правила использования украинского языка в общественной жизни страны. О защите прав русскоязычных граждан обеспокоились политические силы, представители которых и обратились в Конституционный суд Украины с протестом. Языковой вопрос, как считают многие наши читатели, разъединяет Украину. Поэтому, представители как Востока, так и Запада тоже не против внести ясность и урегулировать спорную тему в высших коридорах судебной власти.

Тем не менее Большая палата Конституционного суда Украины на заседании во вторник хоть и рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, но свое решение не вынесла.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено", — сообщили в пресс-службе, добавив, что дата следующего слушания пока не известна.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский рассказал о деталях беседы с председателем Конституционного Суда Александром Тупицким. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова". По его словам, во время встречи с Тупицким президент перечислил ему "красные линии" для украинского общества. "Красными линиями" он назвал болезненные темы для Украины, изменения в законодательстве в отношении которых могут отбросить нашу страну на 10 лет назад.



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