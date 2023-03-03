На острове Пасхи обнаружили новую статую. Она была спрятана в кратере вулкана

Исследователи университета Чили и университета О'Гиггинса обнаружили новую статую моаи на острове Рапа-Нуи, который больше известен под названием остров Пасхи. Статуя находилась в высохшем озере кратера вулкана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.



Моаи на острове Пасхи. Фото из открытых источников

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Ученые внесли в каталог около 1000 культовых статуй моаи, а теперь нашли еще одну, ранее неизвестную статую. Культовая монолитная скульптура имеет высоту 1,6 метра, что делает ее относительно небольшой находкой по размерам, ведь самые большие моаи достигают в высоту около 22 метров.

В догадку искать в сухом озере, которое находится в центре кратера потухшего вулкана Рано-Рараку, посоветовал вице-президент коренной общины Мау Хенуа Сальвадор Атан Хито, управляющий археологическими сокровищами Рапа-Нуи. Там исследователи откопали новую находку.

"Это открытие является чем-то историческим для нового поколения. Статуя находится в хорошем состоянии, она потерта от времени, эрозии, воды, но ее формы и особенности все еще очень заметны", — сообщает Атан Хито.

Статуи на острове Пасхи представляют предков общины Рапа-Нуи. Основная задача этих идолов – это защита местного населения. Они были размещены по всему острову и их взгляды устремлены к центру острова.

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