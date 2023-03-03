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На острове Пасхи обнаружили новую статую. Она была спрятана в кратере вулкана

Новую статую острова Пасхи нашли в сухом озере вулканического кратера

сегодня, 12:50
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Автор:

Slava Kot

Исследователи университета Чили и университета О'Гиггинса обнаружили новую статую моаи на острове Рапа-Нуи, который больше известен под названием остров Пасхи. Статуя находилась в высохшем озере кратера вулкана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Associated Press.

На острове Пасхи обнаружили новую статую. Она была спрятана в кратере вулкана

Моаи на острове Пасхи. Фото из открытых источников


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Ученые внесли в каталог около 1000 культовых статуй моаи, а теперь нашли еще одну, ранее неизвестную статую. Культовая монолитная скульптура имеет высоту 1,6 метра, что делает ее относительно небольшой находкой по размерам, ведь самые большие моаи достигают в высоту около 22 метров.

В догадку искать в сухом озере, которое находится в центре кратера потухшего вулкана Рано-Рараку, посоветовал вице-президент коренной общины Мау Хенуа Сальвадор Атан Хито, управляющий археологическими сокровищами Рапа-Нуи. Там исследователи откопали новую находку.

"Это открытие является чем-то историческим для нового поколения. Статуя находится в хорошем состоянии, она потерта от времени, эрозии, воды, но ее формы и особенности все еще очень заметны", — сообщает Атан Хито.

Статуи на острове Пасхи представляют предков общины Рапа-Нуи. Основная задача этих идолов – это защита местного населения. Они были размещены по всему острову и их взгляды устремлены к центру острова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вандалы разрисовали самый выдающийся памятник Дании — Русалку Ганса Кристиана Андерсона в цвета российского государственного флага.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия вызывает международный гнев , возможно, они вылавливают последнюю стаю.



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Источник: https://apnews.com/article/moai-statue-rapa-nui-easter-island-807e5de7b5cd006e73ce57402bfce302
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