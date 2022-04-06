На ООН надеяться не стоит: почему РФ не уберут из Совбеза ООН – какая польза от такой организации

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", почему мир не может вышвырнуть Россию из международных организаций, работу которых она использует для саботажа и дезинформации, а также – что надо сделать, чтобы подобное не повторилось в будущем.

ООН. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украине важно понять, что в международных отношениях ведущую роль играют не организации, а отдельные страны

Политический эксперт Сергей Таран считает ненормальным, что Россия использует ООН в качестве площадки для своей пропаганды, для своих лживых меседжей. Всё это, по его мнению, свидетельствует о кризисе ряда международных организаций, в том числе ООН.

"Самая сложная проблема в ООН – именно Совбез, куда в качестве постоянных членов входит пять ядерных государств – США, Великобритания, Китай, Россия, Франция. Идея органа состояла в том, чтобы данные страны имели право вето на любые решения, которые касаются международной безопасности, – поясняет Сергей Таран. – Россия, к сожалению, является постоянным членом Совбеза. И выбросить оттуда ее практически невозможно. Потому что есть то самое право вето, которая она применяет. К тому же, есть вторая страна, которая иногда поддерживает РФ – это Китай. Вследствие того, что есть фактически два вето (а тут хватило бы и одного), убрать Россию из Совбеза ООН не получается".

По мнению эксперта, со временем, когда страны реально увидят всё, что РФ натворила в Украине, в том числе на оккупированных территориях, влияние России в ООН будет падать. И хоть убрать ее вряд из постоянных членов Совбеза вряд ли получится, использовать ООН как площадку для своей пропаганды она сможет всё реже.

"Украине же важно понять, что в международных отношениях ведущую роль играют не организации, а отдельные страны. Потому нам надо, прежде всего, точечно работать со странами, а не с организациями, в ракурсе выстраивания и укрепления антироссийской коалиции", – резюмирует Сергей Таран.

Если в вопросах гуманитарного реагирования ООН демонстрирует достаточно высокую эффективность, то в вопросах коллективной безопасности – наблюдается полная импотенция

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Ничего удивительного в такой позиции ООН нет. О том, что мы фактически переживаем кризис мировой системы безопасности, эксперты говорят не первый год. Надеяться на более эффективную реакцию на российские зверства в Украине со стороны такой аморфной структуры как ООН, к сожалению, не приходится. Я считаю, что абсолютно логично сравнение нынешней ситуации в ООН с ситуацией, которая накануне Второй мировой войны происходила с Лигой наций, которая в итоге самораспустилась из-за свой недееспособости. Подобную недееспособность демонстрирует сейчас и ООН".

Георгий Тука акцентирует, что он, как и многие, поддерживает идею создания чего-то нового, более эффективного, нежели ООН. Но считает, что это будет крайне сложно.

"Далеко не факт, что мировые лидеры поддержат в принципе идею ликвидации ООН. Я пока не слышал ни от одного эксперта, кадрового дипломата, специалиста в этой отрасли эффективных предложений по созданию чего-то нового взамен существующего, – поясняет он. – Хоть, конечно, хотелось бы верить, что после войны будет создана некая новая структура. При этом надо понимать – то, что мы наблюдаем сейчас в неэффективной работе ООН, нами воспринимается особенно болезненного, потому что непосредственно коснулось нашей страны. А ведь война на территории Украины – далеко не единственная война за последние, допустим, лет 20. И эффективность ООН в решении этих вопросов всегда была на низком уровне. Если в вопросах гуманитарного реагирования ООН демонстрирует достаточно высокую эффективность, то в вопросах коллективной безопасности – наблюдается полная импотенция. С моей точки зрения такая импотенция – результат двойных стандартов, которых страны-участницы ООН придерживались на протяжении последних 50 лет".

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