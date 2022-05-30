На оккупированную Херсонщину надвигается голод: россияне активно вывозят все съедобное

Несмотря на то, что спикеры Кремля заявляют о том, что Россия в Херсонской области надолго, сами россияне спешат полностью опустошить регион. Активно вывозят из оккупированной территории продукты, из-за чего региону грозит голод. Информацию подтвердили и постояльцев Каховского гериатрического пансионата, уже сейчас начинаются перебои с продуктами питания. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Каховский гериатрический пансионат. Фото: Facebook Алексей Голобуцкий

Политолог отмечает, на рынках и продуктовых складах Каховский гериатрический пансионат уже предупредили, что все вывозят полностью и через неделю уже вряд ли можно будет купить что-нибудь из продуктов. Уже сегодня больше отгружают ранее заказанное и оплаченное, чем торгуют – потому что практически нечем.

Алексей Голобуцкий добавляет, старики и инвалиды из Каховского гериатрического пансионата еще надеются успеть купить хоть что-нибудь – пока на складах есть хоть какие-то остатки. Поэтому очень просили, если есть возможность, собрать еще немного денег.

"Им очень страшно: что будет завтра, что они будут есть и как будут выживать. Они и так эти три месяца продержались чудом и вашей помощью. Далее – абсолютная неизвестность. Если есть возможность немного помочь людям в оккупации – вот номер карты: 5221 1911 0126 8059", – написал политолог.

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