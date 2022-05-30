ЕС боится нанести решающий удар: как побороть шантаж РФ нефтью и газом – чего ждать Украине

Министр экономики Германии Роберт Хабек в воскресенье выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает разрушаться" перед саммитом для обсуждения нефтяного эмбарго против РФ и планов сократить зависимость от российских энергоносителей. Об этом сообщает Reuters. Насколько оправданы эти опасения? Только ли в "особой позиции" Венгрии тут дело? Чего ждать Украине от этого саммита ЕС? Как самому Евросоюзу найти выход из ситуации энергозависимости от РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эмбарго на нефть и газ РФ. Фото: Слово и дело

Украине надо максимально эффективно работать с общественностью европейских стран

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский уверен: чем ближе к отопительному сезону, тем активнее будут развиваться тенденции на развал единства ЕС в вопросе энергетических ударов по России.

"Наиболее показательна тут позиция Венгрии, изначально блокирующей эмбарго на российскую нефть. Но та же Греция, к примеру, хочет, чтобы убрали из ограничений возможность перевозить ее танкерам российскую нефть. Чехия, Болгария, Словакия тоже хотят переноса введения в действие эмбарго", – поясняет эксперт.

Но есть, подчеркивает он, альтернативные варианты. К примеру, убрать из шестого пакета санкций против РФ поставки нефти через трубопроводы ("Дружба"). По южной ветке, которая проходит по территории Украины и идет на Венгрию.

"Есть другие механизмы ограничить поставки российской нефти, – говорит Леонид Униговский. – Вполне действенный – увеличение импортной пошлины на эту нефть. Аналитики считают, что это может быть значимым рычагом влияния. Что касается Украины, то нам надо максимально эффективно работать с общественностью европейских стран. Не только с правительствами. Руководство демократических стран серьезно зависит от общественного мнения. И нам следует формировать такое мнение именно проукраинским, бросив на это все ресурсы – дипломатические, информационные и так далее. Расширение такого вида работы среди населения ЕС, думаю, позволит сохранить там единство в вопросе необходимости ужесточения санкций против страны-агрессора".

Принципиальный перелом на поле боя может произойти благодаря двум факторам

Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает, внутри ЕС была и есть политическая борьба относительно решения по принятию нефтяного эмбарго.

"Лоббисты России поменяли позицию – меньше выступают публично, больше играют кулуарно. Не хотят повышать токсичность – себя, темы, которую поднимают. Но есть определенный оптимизм. На прошлой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что, несмотря на вето Венгрии, нефтяное эмбарго против РФ будет введено. В том или ином виде", – отмечает эксперт.

По его мнению, Украина правильно требует введения данного эмбарго. И президент Зеленский, и глава его Офиса Ермак сделали много соответствующих заявлений на разных уровнях.

"Принципиальный перелом на поле боя может произойти благодаря двум факторам. Первый – скорость передачи нам дальнобойного наступательного вооружения. Второй – введение нефтяного и газового эмбарго против России. По данным агентства "Блумберг", более 358 млрд долларов орки могут заработать в этом году на продаже энергоносителей. Именно поэтому Офис президента принципиально настаивает на введении эмбарго. У нас есть поддержка США, Великобритании. С ЕС сложнее. Но продолжим давить", – уверяет Антон Кучухидзе.

Он считает, что на саммите будет онлайн выступление Зеленского. Который в очередной раз аргументирует позицию, почему важно эмбарго. Напомнит, что Украина сейчас защищает не только себя, но и всю Европу, став, по сути, восточным флангом НАТО, приняв на себя всю мощь военного удара России.

"Никакой "зрады" нет. Но есть политическая борьба. Украинская дипломатия прилагает массу усилий. Понемногу всё заработает. Даже у венгров произошло смягчение позиций. Вначале они жестко отрицали введение эмбарго. Сейчас уже говорят, что готовы, но им нужен компенсационные механизмы за потери, которые Венгрия понесет в результате отказа от российских энергоресурсов. Надо бороться. Понятно, что сложно. Россия формировала свои позиции более 20 лет. Системно заходила на европейский энергетический рынок, вербовала топовых менеджеров, ряд политиков, садила их на высокие зарплаты. Открывали кучу европейских дочерних предприятий своих нефтяных и газовых гигантов. Создана целая система. Поэтому так непросто, – поясняет Антон Кучухидзе. – Но уже удалось остановить "Северный поток-2", который мы изначально называли геополитическим оружием. Удастся дожать и вопрос о полномасштабном эмбарго на российские энергоресурсы – без всяких исключений".

Поломать за несколько месяцев зависимость от российского газа и нефти очень сложно

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко акцентирует, что Евросоюз полстолетия привязывался к российским нефти и газу. Локомотивом данного процесса выступала Германия.

"И за несколько месяцев всё это поломать очень сложно. Тем более странам, у которых нет возможности делать морские поставки. Как та же Венгрия, Чехия, Словакия. Поэтому трудности с введением эмбарго – естественный процесс", – поясняет эксперт.

При этом, подчеркивает он, ЕС должен, наконец, понять – то, что европейцы рассматривали как чисто экономические вопросы (и всегда подчеркивали это, как было при построении "Северного потока-2"), Россия рассматривала совсем иначе. Для нее энергопоставки – это оружие. Которое уже не раз пускалось в ход. И пускается сейчас.

"Кремль ведет тотальную войну. Против Украины брошены военные силы агрессора. Против остальной части цивилизованного мира используется либо подкуп, либо шантаж – ядерный, энергетический, продовольственный. И для того, чтобы эффективно противостоять агрессору, Европе важно централизовать свое противодействие. Россия работает с каждой отдельной страной. По ценам, объемам, контрактам. И это вносит раскол в общую политику европейцев", – считает Павел Жовниренко.

Тут, продолжает он, возможны два варианта.

"Один уже озвучили – европейцы и американцы. Речь о создании "картеля наоборот". То есть, установление максимальной цены, по которой они готовы покупать российскую нефть. Если цена выше – покупать не будут. Второй вариант – использовать Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС). В это объединение входят не только страны ЕС, но и ряд других, включая Балканы и Украину. Целью создания ЕЭС была либерализация энергетического рынка. Такое сообщество могло бы централизованно заключать контракты для поставки нефти и газа из РФ для всех участников, по единой цене. А потом уже были субконтракты внутри Европы. Чтобы Россия не торговала с каждой отдельной страной, внося смуту и раскол, а заключала один контракт со всей так называемой Большой Европой. С фиксированной ценой для всех. Это могло бы дать свой эффект, – считает Павел Жовниренко. – Россия ведет войну, в которой – один командующий. Экономика, финансы, вооруженные силы – всё там в одних руках. Европа вовсе не должна становиться такой же тоталитарной, как Россия. Но по части энергоносителей нужны радикальные изменения, которые помогут преодолеть противоречия, а также те трудности, которые сейчас есть на энергетическом рынке".

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