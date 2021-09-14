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На месте Лукьяновского СИЗО может появиться отель

Часть корпусов СИЗО останется работать

сегодня, 15:23
Автор:

Антон Рудак

Часть территории и корпусов Лукьяновского СИЗО могут продать под гостиничный бизнес, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська изданию "РБК-Украина".

На месте Лукьяновского СИЗО может появиться отель

Лукьяновское СИЗО, фото из открытых источников

Министр уточнил, продать можно все СИЗО, однако там очень много заключенных.

"Его тоже теоретически можно было бы продать. Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке ", — сказал Малюська.
Первый корпус, который попадет под продажу — это так называемая "Катька", старейшее помещение, которому 200 лет. Его заморозят и изменят назначение сразу как продадут. Скорее всего под гостиничный бизнес. Остальные корпуса изолятора ближайшие 5-6 лет не тронут.

О продаже тюрем, которые пустуют, министр юстиции Денис Малюська объявил еще в начале августа прошлого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров рассмотрел проект постановления "О реализации экспериментального проекта по платной услуге с предоставлением доступа к интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно исполнительной службы".

Согласно документу, за определенную сумму денег взятым под стражу будут позволять пользоваться телефонами. Проект должны реализовать до апреля 2023 года. Пока неизвестно, сколько будут стоить новые услуги для заключенных и как предоставлять доступ к интернету. Также не сообщается, сколько средств выделят на реализацию этого проекта. Однако известно, что пользование глобальной сетью Интернет планировали позволить и для осужденных.




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Источник: https://www.unian.ua/society/z-luk-yanivskogo-sizo-mozhut-zrobiti-gotel-malyuska-novini-kiyeva-11544463.html?_gl=1*tuq97l*_ga*MjA2NDY5NTA5My4xNjMxNjIwNzUw*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMTYyMDc1MC4xLjAuMTYzMTYyMDc1MC42MA..*_ga_DENC12J6P3*MTYzMTYyMDc1MC4xLjAuMTYzMTYyM
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