На Львовщине мать придумала, как заработать на дочери с инвалидностью и уклонисту

На Львовщине родная мать уговорила дочь с инвалидностью выйти замуж за уклониста, чтобы помочь ему выехать за границу. За фиктивный брак мужчина выложил почти 1 тысячу долларов, а именно – 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы.

На Львовщине мать заставила дочь с инвалидностью выйти замуж за уклониста

Отмечается, что во время проверки документов в пункте пропуска "Шегини" пограничники Львовского отряда разоблачили псевдосупругов.

"С помощью женщины, лица с инвалидностью, 33-летний харьковчанин планировал уехать за границу. Любовь "жены" мужчина приобрел у ее мамы за 40 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Средства уклонист сразу перечислил на карту "тещи". Женщина с дочерью тоже поделилась, однако, не поровну. Дочь со всей суммы получила всего 10 тысяч гривен. Сам мужчина в разговоре с пограничником сначала уверял, что встретил будущую "жену" во время отпуска в городе Мукачево и "полюбил во время распития водки с первого взгляда".

Его же "жена", 33-летняя жительница Львовской области, решила не обманывать и рассказала, что будущего "супруга" с мамой возвел ее знакомый. Мать в свою очередь после разговора с ним сказала дочери выходить замуж.

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