На Львовщине 13-летняя школьница родила малыша: 15-летний отец может попасть в тюрьму

В одном из районов Львовской области 13-летняя девочка родила ребенка от 15-летнего подростка. В отношении отца малыша возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. О деталях шокирующего случая сообщает Zaxid.net.

Школьница родила в 13 лет ребенка (фото из открытых источников)

13-летняя местная жительница родила малыша от 15-летнего парня. Юные львовяне уже поженились, однако теперь в отношении отца ребенка возбуждено дело об изнасиловании несовершеннолетней (т.е. лица, не достигшего 14 лет).

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Сообщается, что ученик второго курса Николаевского профессионального лицея из села Андриянов довольно долго встречался с 13-летней школьницей. Их отношения начались еще в прошлом году, когда ей исполнилось всего 12 лет. В конце лета школьница была уже беременна и родила весной этого года малыша.

Сотрудники прокуратуры сообщают, что интим у юных влюбленных подростков был с согласия. Но 28 апреля парень уже имел от прокуроров подозрение в совершении особо тяжкого преступления – он подозревается в том, что совершил изнасилование несовершеннолетней. Если вину юного львовянина докажут, ему светит срок заключения от 10 до 15 лет.

"4 мая в Городокский районный суд поступило ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения несовершеннолетнему парню, подозреваемому в изнасиловании малолетней (лица, не достигшего 14 лет). Суд отпустил юношу под личное обязательство", — информируют правоохранители.

В собранных материалах дела утверждают, что у 15-летнего отца положительная характеристика, которую предоставили педагоги и раньше у львовянина с законом проблем не было.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Ровенской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу