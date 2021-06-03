logo
Русский Українська

BTC/USD

39006.22

ETH/USD

2833.96

LTC/USD

193.96

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На ком в России протестируют изолированный интернет
commentss НОВОСТИ Все новости

На ком в России протестируют изолированный интернет

Российские школьники будут пользоваться "проверенным" интернетом

сегодня, 14:43
Автор:

Данило Матюха

В России планируют создать так называемый "белый" интернет для школьников, который будет обеспечивать доступ исключительно к контенту с проверенным содержанием. Об этом сообщает "Российская газета".

На ком в России протестируют изолированный интернет

Российский интернет - фото из открытых источников

По информации журналистов, такие инновации анонсировали в Российском министерстве образования.

"Сегодня создается так называемый "белый" интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда", — заявил министр образования РФ Сергей Кравцов.

Также он утверждает, что такой вид подконтрольного интернета даст школьникам возможность пользоваться современными инструментами и сохранит безопасность содержимого, которое будет отвечать общепринятым ценностям. "Белая" сеть также обеспечит детям просмотр кино, онлайн-посещение театров и музеев, а также доступ к книгам.

Напомним, что социальная сеть Facebook пометила страницы российских СМИ, которые частично или полностью контролируются правительством. Теперь под постами средств массовой информации, таких как "РИА Новости", "RT" и "Sputnik", виднеется подпись: "Это издание контролируется государством Россия". 

Добавим, Работающие в далекой и морозной Антарктиде украинские полярники стали немного ближе к Родине. По информации Национального антарктического научного центра, отечественная станция "Академик Вернадский" получила доступ к безлимитному интернет-соединению. Стоит заметить, что ранее украинцы имели весьма ограниченный доступ к Сети. Месячное количество трафика на всю команду составляло лишь 30 гигабайт. Для сравнения — некоторые мобильные операторы предоставляют украинцам стартовые пакеты с таким количеством интернета в месяц (а отдельные предлагают и безлимит).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rg.ru/2021/06/03/v-rossii-poiavitsia-belyj-internet-dlia-shkolnikov.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ