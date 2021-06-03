На ком в России протестируют изолированный интернет

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Данило Матюха
В России планируют создать так называемый "белый" интернет для школьников, который будет обеспечивать доступ исключительно к контенту с проверенным содержанием. Об этом сообщает "Российская газета".
Российский интернет - фото из открытых источников
По информации журналистов, такие инновации анонсировали в Российском министерстве образования.
Также он утверждает, что такой вид подконтрольного интернета даст школьникам возможность пользоваться современными инструментами и сохранит безопасность содержимого, которое будет отвечать общепринятым ценностям. "Белая" сеть также обеспечит детям просмотр кино, онлайн-посещение театров и музеев, а также доступ к книгам.
Напомним, что социальная сеть Facebook пометила страницы российских СМИ, которые частично или полностью контролируются правительством. Теперь под постами средств массовой информации, таких как "РИА Новости", "RT" и "Sputnik", виднеется подпись: "Это издание контролируется государством Россия".
Добавим, Работающие в далекой и морозной Антарктиде украинские полярники стали немного ближе к Родине. По информации Национального антарктического научного центра, отечественная станция "Академик Вернадский" получила доступ к безлимитному интернет-соединению. Стоит заметить, что ранее украинцы имели весьма ограниченный доступ к Сети. Месячное количество трафика на всю команду составляло лишь 30 гигабайт. Для сравнения — некоторые мобильные операторы предоставляют украинцам стартовые пакеты с таким количеством интернета в месяц (а отдельные предлагают и безлимит).
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