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Facebook пометил российские СМИ, которые контролируются правительством

Теперь российские СМИ, которые контролируются правительством будут помечаться специальной надписью

сегодня, 16:22
Автор:

Денис Подставной

Социальная сеть Facebook пометила страницы российских СМИ, которые частично или полностью контролируются правительством. 

Facebook пометил российские СМИ, которые контролируются правительством

Facebook пометил российские СМИ. Фото из открытых источников

Теперь, под постами средств массовой информации, таких как "Риа Новости", "RT" и "Sputnik" виднеется подпись — "Это издание контролируется государством Россия". 

Представители компании заявили, что эти издания получили такую метку потому, что содержание материалов в их постах может частично или полностью контролироваться правительством Российской Федерации. Компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную методику оценивания, прежде чем оставить данную подпись под публикациями СМИ. Данные метки существуют потому, что компания придерживается высоких стандартов прозрачности, особенно по отношению к таким изданиям. Потому, как при помощи государства они влияют на мнения читателей. 

В Facebook добавили, что такие издания они выявляют с помощью определений и правил, проверяя их руководство, собственников и источники финансирования. Также, проверяются процессы, которые помогают обеспечивать независимость политики редакции. 

Facebook пометил российские СМИ, которые контролируются правительством - фото 2

Для справки: Facebook является крупнейшей социальной сетью. Создана в 2004 году студентом гарвардского университета.  Изначально она называлась Thefacebook и в неё могли заходить только студенты учебного заведения. На данный момент, её ежедневно посещают около 1.5 миллиарда человек. В месяц социальная сеть имеет около 3 миллиардов активных пользователей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Spotify теперь можно включать музыку для своего домашнего растения, а также о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет





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Источник: https://www.facebook.com/help/767411547028573
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