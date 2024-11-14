На каком языке общаются украинцы: результаты нового опроса

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), большинство украинцев в повседневной жизни используют только украинский язык. Исключительно на русском говорит каждый десятый, а двуязычными себя считает треть украинцев.

Большинство украинцев говорят исключительно на украинском. Фото из открытых источников

Социологический опрос группы "Рейтинг" показал, что 58% украинцев в повседневной жизни используют только украинский язык. Исключительно по-русски говорит 9% опрошенных, тогда как 31% являются билингвами, то есть пользуются двумя языками в зависимости от ситуации.

Региональные особенности речевого поведения

Языковая ситуация в Украине имеет четкие региональные отличия:

Запад Украины демонстрирует наибольшую часть исключительно украиноязычных — 90% населения общается здесь исключительно на украинском языке. Только 1% назвал себя русскоязычным, а 6% являются билингвами.

Центральные области также преимущественно украиноязычные, где 65% используют только украинский, 6% — русский, а 27% являются двуязычными.

Юг показывает несколько смешанную картину: здесь только 32% жителей общаются исключительно на украинском, 16% — на русском, а более половины, 51%, являются двуязычными.

Восток Украины отмечается наибольшей долей русскоязычных – 22%, хотя большинство жителей – 52% называют себя двуязычными. Еще 24% говорят исключительно на украинском.

Среди говорящих только на украинском, 92% отметили, что делают это давно и естественно, тогда как 8% сознательно перешли на украинский только недавно, пытаясь поддержать государственный язык или по другим личным причинам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опрос показал, считают ли украинцы украинский язык признаком патриотизма.

Также "Комментарии" писали, что Минобразования поддержало запрет на общение на русском языке в школах.