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На Харьковщине, через четыре дня нашли 2-летнюю Виолетту: что с ребенком

Ребенка отыскали в лесу, в 6 км от дома. Три ночи она провела сама, посреди зарослей, диких зверей и опасности

сегодня, 16:45
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Белоокая Ира

К поискам девочки привлекли более тысячи человек. Ее удалось спасти стражам порядка Богодуховского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook -страницу начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

На Харьковщине, через четыре дня нашли 2-летнюю Виолетту: что с ребенком

Виолетта и ее спасители. Фото портала МВД

"Именно в их квадрате поисков был ребенок. Три ночи она провела в лесной местности. Ее искали почти 4 дня. Прочесывали каждый метр густой лесополосы", — отметил в сообщении Болвинов.


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Несмотря на версию похищения малыш, спасатели, правоохранители, родственники и родители не теряли надежду и продолжали поиски пропавшего ребенка. К счастью, эта история закончилась "хэппиэндом". На добрые известия отреагировали и в МВД Украины. Там отметили, что 2-летняя Виолетта уже в безопасности.

"Наконец-то девочку нашли в лесу. Она жива, однако слишком устала, жаждущая и голодная. Противоправные действия в отношении ребенка не были совершены, Виолетта отошла далеко от дома и потерялась. Сейчас найденную девочку осматривают медики", – говорится в сообщении.

Как отметил глава Харьковской ОВА, Олег Синегубов в Facebook: "Поверхностно осмотрев состояние здоровья Виолетты – удовлетворительное. Далее ей проведут обследование в медицинском учреждении", – подчеркнул он.

Заметим, Виолетта исчезла 23 мая в селе Скрипаию. Ребенок играл во дворе, на территории частного дома с братом, но вечером мальчик прибежал в дом сам. Девочку искали среди кустарников, болот, водоемов, однако нашли в лесу. Ее отец – воин ВСУ, поэтому мать сама воспитывает детей.

В Белгородской области несколько поселков остались без власти: в ГУР рассказали, что произошло На территории Белгородской области восстание продолжается и набирает обороты и масштабы.



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