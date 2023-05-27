На Харьковщине, через четыре дня нашли 2-летнюю Виолетту: что с ребенком

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Белоокая Ира
К поискам девочки привлекли более тысячи человек. Ее удалось спасти стражам порядка Богодуховского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook -страницу начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
Виолетта и ее спасители. Фото портала МВД
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Несмотря на версию похищения малыш, спасатели, правоохранители, родственники и родители не теряли надежду и продолжали поиски пропавшего ребенка. К счастью, эта история закончилась "хэппиэндом". На добрые известия отреагировали и в МВД Украины. Там отметили, что 2-летняя Виолетта уже в безопасности.
Как отметил глава Харьковской ОВА, Олег Синегубов в Facebook: "Поверхностно осмотрев состояние здоровья Виолетты – удовлетворительное. Далее ей проведут обследование в медицинском учреждении", – подчеркнул он.
Заметим, Виолетта исчезла 23 мая в селе Скрипаию. Ребенок играл во дворе, на территории частного дома с братом, но вечером мальчик прибежал в дом сам. Девочку искали среди кустарников, болот, водоемов, однако нашли в лесу. Ее отец – воин ВСУ, поэтому мать сама воспитывает детей.
В Белгородской области несколько поселков остались без власти: в ГУР рассказали, что произошло На территории Белгородской области восстание продолжается и набирает обороты и масштабы.
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