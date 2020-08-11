На дороги Украины выпустят фантомные патрули

В 2021 году в Украине начнут работать так называемые фантомные патрули - автомобили без опознавательных знаков, которые будут измерять, с какой скоростью ездят украинские водители. Об этом в интервью “Главкому” рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, фантомные патрули будут действовать наряду с камерами автофиксации и радарами TruCAM. Белошицкий говорит, что МВД Украины совершает реформы, проверенные другими странами. Таким образом, система автофиксации должна работать в паре с устройствами измерения скорости в ручном режиме, что позволит достичь максимального результата.

Как ранее сообщали “Комментарии”, отдел по правоохранительным вопросам посольства США в Украине сделал подарок нашей полиции. 66 внедорожников приобрели в рамках программы "Полицейский офицер общины" и вскоре передадут в украинские села. По информации пресс-службы посольства США в Украине, они хотят помочь нашей стране обеспечить доступ к качественной службе полиции в сельской местности. Всего же подобных машин в селах будет 124.



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