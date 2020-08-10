Американцы подарили 66 внедорожников украинским селам (фото)

Отдел по правоохранительным вопросам посольства США в Украине сделал подарок нашей полиции. 66 внедорожников приобрели в рамках программы "Полицейский офицер общины" и вскоре передадут в украинские села.

По информации пресс-службы посольства США в Украине, всего они хотят помочь нашей стране обеспечить доступ к качественной службе полиции в сельской местности. Всего же подобных машин в селах будет 124.





Ранее мы сообщали о том, что в США трое вооруженных подростков случайно проникли на закрытую территорию резиденции, которая принадлежит президенту Дональду Трампу. Известно, что 15-летние парни с полутравматическими АК-47 пытались скрыться от копов на своем авто. Увидев погоню и патрульные машины, движущиеся навстречу, юноши бросили авто и перелезли через забор особняка Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Ребята не подозревали, что его владельцем является сам президент Дональд Трамп. В полиции говорят, что друзья не собирались проникать в дом, однако спрятали во дворе оружие и пытались укрыться от преследования правоохранителей. Также копы уверяют, что компании просто повезло, что резиденция была закрыта и там не было агентов секретной службы, которые могли открыть огонь.

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