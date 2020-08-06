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В США трое подростков с оружием проникли в резиденцию Трампа (ФОТО)

Парни не знали, что территория особняка принадлежит президенту США Дональду Трампу

6 августа 2020, 10:11
Автор:

Елена Волкова
В США трое подростков с оружием проникли в резиденцию Трампа (ФОТО)

В США трое вооруженных подростков случайно проникли на закрытую территорию резиденции, которая принадлежит президенту Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на  представителя полиции Флориды Майкла Огродника сообщает ABC News.

Известно, что 15-летние парни с полутравматическими АК-47 пытались скрыться от копов на своем авто. Увидев погоню и патрульные машины, движущиеся навстречу, юноши бросили авто и перелезли через забор особняка Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Ребята не подозревали, что его владельцем является сам президент Дональд Трамп. В полиции говорят, что друзья не собирались проникать в дом, однако спрятали во дворе оружие и пытались укрыться от преследования правоохранителей. Также копы уверяют, что компании просто повезло, что резиденция была закрыта и там не было агентов секретной службы, которые могли открыть огонь. 

В результате с помощью вертолета и кинологов парней задержали, и сейчас они пребывают в изоляторе. 


Отметим, что это не первое проникновение в эту резиденцию Дональда Трампа. В этом году на территорию  особняка пыталась проехать 30-летняя оперная певица Ханна Ремхилд. По версии полиции, девушка перепутала дорогу. А в 2019-м туда пробралась китаянка, которая заявила, что является родственницей некоего члена закрытого клуба.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября.


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