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Трамп продолжает войну с TikTok

Кажется, у известного сервиса скоро будут новые хозяева

сегодня, 21:34
Автор:

Владимир Лавский
Трамп продолжает войну с TikTok

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает FOXПрезидент США уверил, что 15 сентября TikTok "покинет навсегда бизнес", если его не купит Microsoft. Как вариант, Трамп рассматривает и другие американские компании. 

"Так, уже определена дата - примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах Америки. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно. Я обещаю, мы подумаем, что делать дальше", - сказал Трамп.

"Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно, да и кому оно интересно. Я сказал, что он (глава Microsoft) может двигаться дальше и попытаться купить TikTok", - сказал Трамп.

Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с тем, что иностранный TikTok может представлять угрозу национальной безопасности. Правительство США проводит обзор национальной безопасности TikTok и готовится сделать политическую рекомендацию Трампу, заявил министр финансов Стивен Мнучин журналистам на этой неделе в Белом доме. 




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