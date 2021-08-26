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Главная Новости Общество события На дорогах Украины заработают 20 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: от Киева до Волыни
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На дорогах Украины заработают 20 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: от Киева до Волыни

Новые приборы установили на дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей и в некоторых городах

сегодня, 17:35
Автор:

Хмільовська Інна

С 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщили в пресс-служб патрульной полиции Украины.

На дорогах Украины заработают 20 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: от Киева до Волыни

Автофиксация нарушений ПДД, фото с открытых источников

В частности, на Волыни появится четыре прибора для фиксации нарушений на дорогах, на Полтавщине — один, во Львовской области запусткають пять приборов контроля "КАСКАД" и Киевской четыре.

Где уже работают камеры

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 77 приборов на украинских дорогах. В частности, они расположены в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", автофиксация нарушений ПДД: Аваков рассказал, сколько поймали нарушителей. За первые четыре дня работы системы автофиксации на дорогах Киева водители стали нарушать скоростной режим на 40 процентов реже. За первых четыре дня работы камеры автофиксации "поймали" 180 тысяч нарушителей. Некоторые из них попались в объектив несколько раз подряд. Все эти водители превысили скорость и вскоре получат сообщение с требованием заплатить штраф.

Но, несмотря на такое количество нарушителей, есть и хорошие новости. Автомобилисты в Киеве, зная о камерах, стали действительно ездить аккуратней. Всего за 4 дня количество случаев превышения скорости упало почти вполовину.

Каждый раз, когда водитель будет попадать в поле зрения камеры автофиксации и при этом превышать скорость, на почту он будет получать "письмо счастья" с требованием оплатить штраф. Чем больше нарушений, тем больше штрафов. Сейчас в Украине за нарушение скоростного режима водитель обязан заплатить 255 гривен. Это если превысил скорость более, чем на 20 километров в час. Если более чем на 50 километров в час — 510 гривен.

Всего в Киеве заработали несколько десятков камер автоматической фиксации. Что нужно знать о системе водителям, "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224045251511638&set=a.10208527427535737
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