На Буковине жених устроил стрельбу на собственной свадьбе: подробности (ВИДЕО)

В сообщении говорится, что инцидент произошел 25 июля в селе Нижние Петровцы, что в Черновицком районе. Правоохранители узнали о стрельбе на свадьбе из социальных сетей. Кто-то опубликовал видео с места происшествия.

В Черновицкой области 27-летний мужчина у себя на свадьбе устроил стрельбу. Жених на BMW X-5 устроил стрельбу из автоматического карабина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Черновицкой области.

На кадрах с видео видно, что человек, пренебрегая правилами безопасности, начал стрелять около сельских домов.

Стало известно, что к счастью никто из гостей и местных жителей не пострадал.

Оказалось, что владельцем автоматического карабина оказался 33-летний знакомый жениха. По информации полиции, у мужчины есть еще 3 единицы оружия. После этого инцидента мужчина будет лишен разрешения на хранение и использование оружия, которое было у него.

Правоохранители объявили подозрение жениху за незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские провели осмотр на месте происшествия и три санкционированных обыски на месте инцидента, а также — в участников стрельбы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу: полиция ввела операцию "Перехват". В селе Фонтанка, в Одесской области, мужчина прямо на свадьбе начал стрелять из автомата. В полиции ввели спецоперацию "Перехват". В сообщении правоохранителей говорится, что чрезвычайная ситуация произошла вблизи торгового центра "Ривьера". На место сразу выехала следственно-оперативная группа.