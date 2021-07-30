На Буковине жених устроил стрельбу на собственной свадьбе: подробности (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В Черновицкой области 27-летний мужчина у себя на свадьбе устроил стрельбу. Жених на BMW X-5 устроил стрельбу из автоматического карабина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Черновицкой области.
Стрельба на свадьбе (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что инцидент произошел 25 июля в селе Нижние Петровцы, что в Черновицком районе. Правоохранители узнали о стрельбе на свадьбе из социальных сетей. Кто-то опубликовал видео с места происшествия.
На кадрах с видео видно, что человек, пренебрегая правилами безопасности, начал стрелять около сельских домов.
Стало известно, что к счастью никто из гостей и местных жителей не пострадал.
Оказалось, что владельцем автоматического карабина оказался 33-летний знакомый жениха. По информации полиции, у мужчины есть еще 3 единицы оружия. После этого инцидента мужчина будет лишен разрешения на хранение и использование оружия, которое было у него.
Правоохранители объявили подозрение жениху за незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Полицейские провели осмотр на месте происшествия и три санкционированных обыски на месте инцидента, а также — в участников стрельбы.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одесской области со стрельбой праздновали свадьбу: полиция ввела операцию "Перехват". В селе Фонтанка, в Одесской области, мужчина прямо на свадьбе начал стрелять из автомата. В полиции ввели спецоперацию "Перехват". В сообщении правоохранителей говорится, что чрезвычайная ситуация произошла вблизи торгового центра "Ривьера". На место сразу выехала следственно-оперативная группа.
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