На Буковине закрываются школы и сокращается время работы ресторанов

Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на странице в Facebook.

Карантин - фото из открытых источников

Новые ограничения начнут действовать с сегодня. Кроме этого заведения общественного питания будут открыты до 20:00.

"На Буковине в 5 раз выросло количество больных детей на коронавирус. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", — подчеркнул глава ОГА Сергей Осачук.

В стационарах области находится рекордное количество пациентов, а коечный фонд заполнен на более чем 60%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе планируется развернуть еще 500, из них 120 уже добавили", — добавил Осачук.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Чехии планируют обязать граждан появляться в общественных местах сразу в двух защитных масках. О таком решении местного министерства здравоохранения. Медицинские учреждения, магазины с различными типами товаров, а также общественный транспорт — вот перечень того, где отныне чехам рекомендуют появляться или сразу в двух медицинских масках, или в респираторе типа FFP2 (также на выбор N95 или KN95). Г



Глава Минздрава Чехии Ян Блатны прокомментировал такое нововведение как вынужденный шаг для усиления борьбы с пандемией коронавируса. По словам чиновника, в стране в последнее время значительно ухудшилась ситуация с массовым заболеванием на COVID-19



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