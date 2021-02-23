На Буковине закрываются школы и сокращается время работы ресторанов

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Ольга Чародий
Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить
карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила Черновицкая
областная государственная администрация на странице в Facebook.
Карантин - фото из открытых источников
Новые ограничения начнут действовать с сегодня. Кроме этого
заведения общественного питания будут открыты до 20:00.
В стационарах области находится рекордное количество
пациентов, а коечный фонд заполнен на более чем 60%.
Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Чехии планируют обязать граждан появляться в общественных местах сразу в двух защитных масках. О таком решении местного министерства здравоохранения. Медицинские учреждения, магазины с различными типами товаров, а также общественный транспорт — вот перечень того, где отныне чехам рекомендуют появляться или сразу в двух медицинских масках, или в респираторе типа FFP2 (также на выбор N95 или KN95). Г
Глава Минздрава Чехии Ян Блатны прокомментировал такое нововведение как вынужденный шаг для усиления борьбы с пандемией коронавируса. По словам чиновника, в стране в последнее время значительно ухудшилась ситуация с массовым заболеванием на COVID-19
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