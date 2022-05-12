На Банковой рассказали, почему в РФ не спешат объявлять о присоединении Херсонщины

В России между двумя главными спецслужбами начался конфликт относительно того, как поделить награбленное в Херсонской области за время ее оккупации. Конфликтуют ФСБ и ГУР РФ. Именно поэтому высшее руководство России не спешит публично объявлять о том, что Херсонская область будет присоединена к РФ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "24 каналу".

Херсон. Фото: из открытых источников

Арестович отметил, между ГУР и ФСБ идет жесткий спор относительно того, кому распоряжаться той собственностью, которую удалось "отжать" в Херсонской области. Дележ идет абсолютно всего – от сельскохозяйственной техники, зерна – до пассажирских автобусов. Все упирается в финансовый вопрос. Многое уже удалось поделить и процесс продолжается.

По мнению советника главы ОП, с Москвы довольно быстро пришел ответ на позицию херсонских коллаборантов о присоединении к России, потому что повторную аннексию кремлевская верхушка пока боится проводить, понимая, что это ничем хорошим не закончится. Именно поэтому пресс-секретарь президента РФ Песков поспешил ответить, что, если и присоединиться Херсонскую область к России, то только, учитывая все международные нормы и выбор людей. Алексей Арестович считает, что такой ответ Пескова свидетельствует о том, что Путин не готов к новой глобальной эскалации.

Алексей Арестович согласился с тем, что в Москве действительно рассматривается вариант с присоединяем временно оккупированной Херсонской области к РФ, но этот сценарий рассматривается, как крайний и нежелательный.

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