На Арестовича снова написали заявление – что ему грозит

В правоохранительные органы поступило заявление на экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича от народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун. Нардеп обвиняет блогера в "пропаганде культа насилия и жестокости". Об этом сама нардеп сообщила в Facebook.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Одной из сфер деятельности Арестовича являются платные и закрытые семинары на тему психологии, саморазвития и отношений между людьми.

На канале "Палає" опубликовали вырезки из семинаров блогера, которые посвящены отношениям между мужчинами и женщинами. Авторы канала обвинили Арестовича в "пропаганде сексизма и насильственных действий".

В одном из отрезков экс-советник главы ОП говорит о якобы возникающем у мужчин желании "придушить женщин", когда партнерши "не слышат их".

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpидyшить. Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах...ть, а когда надоест, привыкли, или наелись, дальше хочется пpидушить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", — заявил Арестович.

Сама Совсун объяснила свое решение и написать заявление в правоохранительные органы тем, что есть опасность, что какой-то участник этого "семинара", который проводил Арестович, потом попытается придушить женщину или совершить какое-то другое преступление.

"Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", — заявила нардеп.

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