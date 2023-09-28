logo

BTC/USD

26497.15

ETH/USD

1625.60

LTC/USD

64.01

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На Арестовича снова написали заявление – что ему грозит
commentss НОВОСТИ Все новости

На Арестовича снова написали заявление – что ему грозит

Арестович на семинарах сказал о "душении женщин", на него написали заявление в Раде

сегодня, 14:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В правоохранительные органы поступило заявление на экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича от народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун. Нардеп обвиняет блогера в "пропаганде культа насилия и жестокости". Об этом сама нардеп сообщила в Facebook.

На Арестовича снова написали заявление – что ему грозит

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Одной из сфер деятельности Арестовича являются платные и закрытые семинары на тему психологии, саморазвития и отношений между людьми.


На канале "Палає" опубликовали вырезки из семинаров блогера, которые посвящены отношениям между мужчинами и женщинами. Авторы канала обвинили Арестовича в "пропаганде сексизма и насильственных действий".

В одном из отрезков экс-советник главы ОП говорит о якобы возникающем у мужчин желании "придушить женщин", когда партнерши "не слышат их". 

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpидyшить. Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах...ть, а когда надоест, привыкли, или наелись, дальше хочется пpидушить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", — заявил Арестович.

Сама Совсун объяснила свое решение и написать заявление в правоохранительные органы тем, что есть опасность, что какой-то участник этого "семинара", который проводил Арестович, потом попытается придушить женщину или совершить какое-то другое преступление. 

"Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", — заявила нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович, ранее не раз отличавшийся скандальными заявлениями, за одно из них может быть привлечен к ответственности. Речь о его фразе во время интервью с Юлией Латыниной, что украинцы якобы совершили ошибку, позволив себе расчеловечить россиян. Ранее подобный тезис он продвигал в июне, критикуя украинцев за их радость по поводу смерти российского туриста, которого съела акула в Египте. Ну, а сейчас блогер Александр Нотевский сообщил, что написал на Арестовича заявление в СБУ, отметив, что размышления того о том, что мы якобы своими оскорблениями россиян спровоцировали мобиков идти на войну, могут иметь признаки оправдания российского вторжения в Украину. О чем говорит эта ситуация? Кто прав, кто виноват? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/pfbid02rRmqRMR5UYasugQ7TfyWiMBpSkEEa3X2bc4K1QhPVuTsY9vQhaJYuMCjHvFbbA3tl?__cft__%5B0%5D=AZU3dYCeA2UXi-NsqgbSoMRs-KQMrDfPCnrLsR59sPM9A7QfQ-_VwFji9dEfkFXP64qMduz_Njxfkho88L0wrpsip6fKtxK_kBaFUONCM8Vvh3XvVarVxGXNjVFo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!