На Арабатской Стрелке отдыхающие дали бой медузам – ни одна живность не пострадала



















На Арабатской Стрелке отдыхающие "изобрели" интересный способ, как не испортить себе отпуск, покупаться в море и при этом спастись от назойливых медуз. Для этого туристы выкопали бассейн прямо на побережье, наполнили его морской водой и залезли в него. Как информирует издание "Комментарии", свой лайфхак сами же отдыхающие сняли на телефон, после чего видео выложили на платформе YouTube. На видео видно, что в Азовском море на сегодняшний день очень много медуз крупных размеров.

Медуза. Фото: vidpochivai.com.ua

Довольно много туристов, приезжая в Запорожскую область провести свой отпуск на море, жалуются даже не на плохой сервис или погодные условия, а на нашествие медуз, из-за чего покупаться в море просто нереально. Большинству отдыхающих приходится купаться в бассейнах и гулять возле моря, дыша морским воздухом, но не имея возможности окунуться. Отдыхающие же на Арабатской Стрелке решили не сдаваться и дать бой медузам без вреда для самой живности. Интересно, что в бассейн, выкопанный, что называется своими руками, поместилась вся семья.





Туристы отмечают, что в море, конечно же, очень хочется купаться, но зайти туда проблематично, ведь медузы просто одолевают.

"Делаем свой бассейн и защиту от назойливых медуз, которые портят весь отдых! Температура воды отличная, море теплое!" – говорят туристы на видео.

К сожалению, как рассказали отдыхающие, помимо медуз, на отдыхе есть еще одна напасть – это комары и мошки, которые одолевают, когда солнышко садится за тучи и наступает вечер. Тогда и гулять возле моря становится невыносимо.

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