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На "антиукраинский" митинг оккупантов не пришли люди с Новой Каховки

В Новой Каховке российские военные провалили организацию "антиукраинского" митинга

сегодня, 19:22
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Новая Каховка российские оккупанты не смогли провести запланированный здесь "антиукраинский" митинг в поддержку России. На площади по их приказу было выведено всего тридцать местных жителей. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На "антиукраинский" митинг оккупантов не пришли люди с Новой Каховки

На митинг кафиров не пришли люди (фото из открытых источников)

"10 апреля оккупанты провели пророссийский "митинг" во временно захваченной Новой Каховке — вывели на площадь аж 30(!!!) человек с российскими флагами. Попытки россиян создать имитацию их поддержки в Украине выглядят все жалче. Особенно на фоне настоящей акции за Украину, которая проходила в Новой Каховке в марте. Поэтому все будет Украина!" — подытожили представители Центра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов в Херсонской области. Защитники Украины продолжают героически удерживать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелу мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "высвободителей" набросала пятками.

Также "Комментарии" информировали о том, что из освобождены еще три населенных пункта в Херсонской области. В Херсонской области освобождены от оккупантов три села, расположенные в 50 километрах от Кривого Рога. Речь идет об Орлове, Заградовке, Кочубеевке. Эти населенные пункты уже находятся под контролем украинской армии. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По словам Валентина Резниченко, главы Днепропетровской областной военной администрации, по состоянию на 8 часов 31 марта в области все контролируемо и врага на территории региона нет.


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Источник: https://t.me/spravdi/5031
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