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Мыши не пройдут: на Сумщине пресекли попытку крупного хищения зерна (ВИДЕО)

Ахтырское предприятие уже дважды за последние месяцы попадает под наблюдение НАБУ

сегодня, 14:25
Автор:

Вечканова Елена

Государственные и не только мыши, а также любые другие грызуны останутся ни с чем, пока за украинскими предприятиями пристально смотрят детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Так, в Сумской области были остановлены люди, попытавшиеся вывести большой объем зерновых без всех необходимых документов. Об инциденте информируют на официальном Telegram-канале НАБУ.

Мыши не пройдут: на Сумщине пресекли попытку крупного хищения зерна (ВИДЕО)

340 тонн зерна остались на предприятии. Фото из открытых источников

Забрать зерно пытались 25 марта из "Ахтырского КХП". Это предприятие является одной из составляющих Государственного резерва. Общий вес зерновых, которых в результате проверки детективов-антикоррупционеров, вернули на место — 340 тонн.

Как сообщают представители Бюро, лица, пытающиеся вывести зерно, имели весьма сомнительные сопроводительные документы на его получение. Поэтому груз "завернули" обратно на предприятие.

К слову, "Ахтырский КХП", по информации НАБУ, уже второй раз за последние месяцы попадает под пристальное внимание детективов. Так, в феврале на этом предприятии были обнаружены масличные и зерновые культуры, не проходившие по отчетности. Их также пытались вывезти без необходимых документов, но попытка не увенчалась успехом.

Вероятно, в антикоррупционном бюро продолжат следить за работой данной организации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что признаки коррупции с украинским следом обнаружили в 80 странах мира. Такие данные обнародовали в НАБУ, а подробней прочесть можно в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, что в СБУ раскрыли резонансное похищение, состоявшееся еще в 2012 году. Судя по имеющейся информации, к происходящему может быть причастен один из бывших министров.


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Источник: https://t.me/nab_ukraine/198
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