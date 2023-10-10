МВФ дал прогноз численности населения Украины на ближайшие 5 лет

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году. Но вернутся из-за границы далеко не все. Следовательно, даже при самом оптимистичном прогнозе население Украины не сможет достигнуть того уровня, что было до полномасштабного российского вторжения. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "World Economic Outlook".

Население Украины. Фото из открытых источников

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году было на уровне 41 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году – до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения: 2024 год — 33,7 млн человек; 2025 год — 34,7 млн человек; 2026 год — 35,0 млн человек; 2027 год – 35,9 млн человек; 2028 год — 36,1 млн человек.

Отметим, из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Это создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.

Читайте также на портале "Комментарии" — в зависимости от сценария развития событий, могут остаться за границей от 1,3 до 3,3 миллионов украинцев. Этот показатель на 400-600 тысяч человек больше, чем в предыдущих расчетах за декабрь прошлого года.



