Недавнее исследование Центра Разумкова выявило противоречивые взгляды украинцев на проблемы трудоустройства. Лишь 15% опрошенных поддерживают привлечение женщин на традиционно мужские профессии, в то время как более половины (52%) считают необходимой переквалификацию сотрудников и перераспределение обязанностей.

Мужские профессии для женщин: украинцы не готовы

Опрос, проведенный в июне 2024 года среди 2016 респондентов, показал, что украинцы видят решение проблемы дефицита кадров в привлечении молодых специалистов, возвращении украинцев из-за рубежа и развитии учебных программ для работников старшего возраста. 53% опрошенных поддерживают адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью, а 22% выступают за автоматизацию производственных процессов.

Дефицит кадров – острая проблема для украинских предприятий

66% мужчин и 55% женщин сообщили о нехватке квалифицированных и неквалифицированных специалистов на своих предприятиях. 30% респондентов отметили значительный дефицит специалистов всех квалификаций, а 24% – о дефиците квалифицированных специалистов.

Интересно, что идея привлечения рабочей силы из других стран почти не пользуется поддержкой со стороны граждан Украины. Эту идею поддержали лишь 6,6% респондентов.

Ранее “Комментарии” писали, что 24% наших соотечественников при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные трудности. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведенного в мае.