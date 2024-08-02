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Сколько украинцев испытывают серьезные материальные трудности: результаты опроса

Социологи выяснили, что четверть украинцев испытывают серьезные материальные трудности

сегодня, 16:00
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Кравцев Сергей

24% наших соотечественников при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные трудности. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведенного в мае.

Сколько украинцев испытывают серьезные материальные трудности: результаты опроса

Деньги. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что больше всего – 39% украинцев – ответили, что при таком доходе испытывают определенные материальные трудности.

По мнению 28% опрошенных, на этот доход можно жить, а 8% украинцев могут себе позволить жить комфортно. 

Кроме того, 47% опрошенных считают следующее поколение будет менее обеспеченным, противоположного мнения придерживаются 24% украинцев. 

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что более 70% наших соотечественников ожидают, что к 2030 году Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса.

Социологи спросили респондентов, хотели бы они, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО до 2030 года, а также – ожидают ли они, что так и произойдет. 

В итоге, 90% ответили, что хотели бы вступления Украины в Евросоюз до 2030 года, и 77% ожидают, что это возможно. Желание вступления в ЕС осталось почти неизменным – в мае 2022 и 2023 года этот показатель составлял 90 и 92% соответственно. 

Однако разрыв между желанием и ожиданием, что так и произойдет, в опросе 2024 года заметно вырос. Членства в НАТО до 2030 года хотели бы 84% респондентов – меньше, чем в 2023 году (89%), но больше, чем в 2022 году (73%). Однако ожидают, что это произойдет – 71% (в 2022 году – 65%, 2023 – 85%).

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