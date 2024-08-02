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Украинцы назвали наиболее коррумпированные госорганы: результаты опроса

У респондентов спросили, в каких сферах или институтах коррупция наиболее распространена в Украине

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Наиболее коррумпированными в государстве являются таможня, Верховная Рада и правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты общенационального телефонного опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии.

Украинцы назвали наиболее коррумпированные госорганы: результаты опроса

Коррупция в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, социологи спросили у респондентов, в каких сферах или институтах коррупция наиболее распространена в Украине. Участники опроса могли выбрать до трех ответов.

Так, 51% опрошенных считают, что коррупция наиболее распространена на таможне, 48% – в Верховной Раде, 32% – в правительстве, 27% – в полиции, 23% – в медицине, 22% – в органах местной власти, 19% – в армии, 8% – в бизнесе. Затруднились ответить на этот вопрос 6% респондентов.

Вместе с тем, граждане ответили, кто, по их мнению, эффективно борется с коррупцией в Украине. 40% считают, что борьбу с коррупцией ведут украинские граждане, 37% – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 30% – Национальная полиция Украины, 30% – ОО "Центр противодействия коррупции", 28% – медиа "БИГУС.инфо", 25% – медиа "Наши деньги", 24% – ОО "Антикоррупционное движение Украины".

Опрос был проведен 8-25 мая 2024 года. Методом регулярного телефонного опроса было опрошено 2,508 респондентов. Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, г. Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы).

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

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сегодня, 11:48

Як в одному цілому визначити найбільш корумпованого? Просто щоб відвести підозру від себе? Так само як би зрозуміти: як відірвана з м'ясом по живому в одного цілого територія, за 30 років - наша, а за 500 попередніх років їхньою не стала? Та, якщо отримали то і живіть собі окремо спокійно не озираючись назад. Але вони не тільки розкрадали цю територію, вони ще з тої рани виколупували для себе щось поживне. Одні фабрики мали інші, як Зе, плясати їздили бо більше ніде попиту не мали. Політтехнологів завозили як Яценюк який став відомий завдяки цьому або баба Юля. Хоч саме Україна і Росія разом - врівноважували одна одну.


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