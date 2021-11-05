Можно ли невакцинировать работать и будет ли у них зарплата – решение Кабмина

Вступают в действие изменения, внесенные Кабинетом министров в постановление об установлении карантина от 9 декабря 2020 г.

Изменения условий карантина в соответствии с решением Кабмина – иллюстративное фото из сети

Кабинет министров Украины 20 октября 2021 г. принял решение, определяющее дополнительные противоэпидемические требования. Они начинают действовать с 8 ноября 2021 г. Изменения касаются возможности невакцинированных работать, получения или нет ними заработной платы, а также некоторых других доработок.

Если работник не вакцинирован и имеет профессию, указанную в списке Минюста, и у него нет уважительных причин не делать прививку, то руководитель обязан отстранить его от работы.

Руководитель, в свою очередь, должен проверять, есть ли у работников обязательные профилактические прививки от COVID-19, с которыми можно находиться на рабочем месте. Перед отстранением обязательно выдается приказ или распоряжение.





Вопрос получения заработной платы решается следующим образом:

"На время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих производится с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, части первой статьи 1 Закона Украины "Об оплате труда" и части третьей статьи 5 Закона Украины "О государственной службе".

По сути, текст означает, что так как работать отстраненный человек не будет, то и заработную плату не будет получать.

Гражданину не разрешается работать до тех пор, пока он не вакцинируется (или не предоставит документ, позволяющий не прививаться).

Также постановление уточняет формулировку относительно приложения/портала "Вдома", возможностей осужденных сделать бесплатный ПЦР-тест, правил межобластных/международных перевозок, контроля правоохранителями и другими лицами документов о прививках или свежих тестов, правил пребывания на самоизоляции и т.д.

С последней редакцией постановления о карантине можно ознакомиться по ссылке .

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