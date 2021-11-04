Медик назвал осложнения после COVID-19, которые могут длиться несколько лет

По словам старшего советника программы по иммунизации Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) в Украине, доктора Умида Шарапова, даже после коронавируса, перенесенного в легкой форме, могут появиться осложнения длительностью в несколько лет. К таким можно отнести бессонницу, выпадение волос, депрессию, усталость и другие. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Медик назвал осложнения от COVID, которые могут длиться несколько лет - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что о подобных осложнениях говорят редко, однако они считаются тяжелыми и могут проявляться на протяжении месяцев и даже лет.

"COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности", — сказал Шарапов.

Доктор также добавил, что переболевшие в легкой форме пациенты, жалуются на проблемы с фокусировкой внимания или памятью, после того, как им удается справиться с коронавирусным заболеванием.

По мнению специалиста, такие осложнения могут влиять на работоспособность и качество выполненной работы. Некоторые из тех, кто перенес СOVID-19 вынуждены увольняться, поскольку им стало тяжело работать интеллектуально. Более того, подобные осложнения могут сказаться на качестве отношений в семье.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в Национальной академии наук озвучили неутешительный прогноз касаемо коронавирусной пандемии. Ученые считают, что количество новых случаев инфицирования СOVID в стране может вырасти к 40-50 тысячам. Такая ситуация может быть следствием движения антивакцинаторов, а также неудачной кампании по вакцинации.

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