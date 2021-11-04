logo

BTC/USD

61305.35

ETH/USD

4498.53

LTC/USD

200.08

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Медик назвал осложнения после COVID-19, которые могут длиться несколько лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Медик назвал осложнения после COVID-19, которые могут длиться несколько лет

Переболевшие коронавирусом даже в легкой форме пациенты, жалуются на проблемы с фокусировкой внимания или памятью

сегодня, 17:32
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По словам старшего советника программы по иммунизации Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) в Украине, доктора Умида Шарапова, даже после коронавируса, перенесенного в легкой форме, могут появиться осложнения длительностью в несколько лет. К таким можно отнести бессонницу, выпадение волос, депрессию, усталость и другие. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

Медик назвал осложнения после COVID-19, которые могут длиться несколько лет

Медик назвал осложнения от COVID, которые могут длиться несколько лет - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что о подобных осложнениях говорят редко, однако они считаются тяжелыми и могут проявляться на протяжении месяцев и даже лет. 

"COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности", — сказал Шарапов. 

Доктор также добавил, что переболевшие в легкой форме пациенты, жалуются на проблемы с фокусировкой внимания или памятью, после того, как им удается справиться с коронавирусным заболеванием. 

По мнению специалиста, такие осложнения могут влиять на работоспособность и качество выполненной работы. Некоторые из тех, кто перенес СOVID-19 вынуждены увольняться, поскольку им стало тяжело работать интеллектуально. Более того, подобные осложнения могут сказаться на качестве отношений в семье. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в Национальной академии наук озвучили неутешительный прогноз касаемо коронавирусной пандемии. Ученые считают, что количество новых случаев инфицирования СOVID в стране может вырасти к 40-50 тысячам. Такая ситуация может быть следствием движения антивакцинаторов, а также неудачной кампании по вакцинации. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/nazvany-oslozhneniya-covid-19-kotorye-mogut-1636035443.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!