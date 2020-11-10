Может ли болезнь Зеленского стать поводом для ужесточения карантина: прогноз эксперта

В ближайшее время в Украине могут усилить карантин, но точно не будут использовать для этого такую причину как заболевание коронавирусом президента Владимира Зеленского. Так считает политический эксперт Дмитрий Воронков, о чем он рассказал "Комментариям".

Эксперт уверен, что подобная причина для ужесточения карантинных мер вызовет обратную реакцию.

"Ведь сам президент вряд ли будет на жесткой изоляции. И если он будет ужесточать карантин, руководствуясь своей болезнью, это может быть воспринято не как забота о народе, а как элементарная трусость. И оппоненты президента не упустят шанс ударить на этом фоне по его рейтингу", — пояснил Воронков.

Эксперт резюмировал, что если карантин и ужесточат, то вероятнее всего будут руководствоваться элементарной статистикой.

Ранее сообщалось, что власти в Украине решили ввести новую форму ограничений в связи с эпидемией – карантин выходного дня. В Минздраве рассказали, что будет работать по субботам и воскресеньям, а кого – ждут ограничения или вовсе закрытие.

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