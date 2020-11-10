Может ли болезнь Зеленского стать поводом для ужесточения карантина: прогноз эксперта

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Таисия Ерохина
В ближайшее время
в Украине могут усилить карантин, но точно не будут использовать для этого
такую причину как заболевание коронавирусом президента
Владимира Зеленского. Так считает политический эксперт Дмитрий Воронков, о
чем он рассказал
"Комментариям".
Эксперт уверен,
что подобная причина для ужесточения карантинных мер вызовет обратную реакцию.
Эксперт
резюмировал, что если карантин и ужесточат, то вероятнее всего будут
руководствоваться элементарной статистикой.
Ранее сообщалось,
что власти в Украине решили ввести новую форму ограничений в связи с эпидемией –
карантин
выходного дня. В Минздраве рассказали, что будет работать по субботам и
воскресеньям, а кого – ждут ограничения или вовсе закрытие.
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