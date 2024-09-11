Может быть поставлена точка в войне: что Армения предложила Азербайджану

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Кравцев Сергей
Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение. Оно включает в себя 16 статей. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления в армянском парламенте заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян.
Никол Пашинян. Фото из открытых источников
Премьер Армении отметил, что по всем 16 статьям есть согласованное содержание.
Он также считает, что Армения и Азербайджан не могут подписать договор, который решит все существующие проблемы между двумя странами. Именно поэтому нужно подписать то, о чем уже договорились.
Стоит отметить, что год назад Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Там началась военная операция азербайджанской армии.
В то же время Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Впоследствии глава армянского правительства признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах. Однако с тех пор мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.
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