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Может быть поставлена точка в войне: что Армения предложила Азербайджану

Армения официально предложила Азербайджану подписать мирное соглашение

сегодня, 16:35
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Кравцев Сергей

Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение. Оно включает в себя 16 статей. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления в армянском парламенте заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Может быть поставлена точка в войне: что Армения предложила Азербайджану

Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Премьер Армении отметил, что по всем 16 статьям есть согласованное содержание.

"Мы предлагаем подписать мирный договор по 16 статьям, по всем из них у нас есть согласованное содержание", — заявил Пашинян.

Он также считает, что Армения и Азербайджан не могут подписать договор, который решит все существующие проблемы между двумя странами. Именно поэтому нужно подписать то, о чем уже договорились.

Стоит отметить, что год назад Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Там началась военная операция азербайджанской армии.

В то же время Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Впоследствии глава армянского правительства признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах. Однако с тех пор мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.

Читайте также на портале "Комментарии" — Армения намекнула, что не хочет на мирных переговорах с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонний формат" переговоров. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никола Пашинян, которого цитирует "Радио Свобода".

"Мы ценим поддержку всех наших международных партнеров в мирном процессе. В течение длительного времени работа с Азербайджаном проходит в двустороннем формате, причем можно сказать, что этот формат показал определенную эффективность за этот период", — отметил Никола Пашинян.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TyOkOvLkNRI
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