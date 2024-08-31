Премьер Армении прямо намекнул, что в переговорах с Азербайджаном разберутся без Путина

Армения намекнула, что не хочет на мирных переговорах с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонний формат" переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Армении Никола Пашинян, которого цитирует "Радио Свобода".

Никол Пашинян. Фото: из открытых источников

"Мы ценим поддержку всех наших международных партнеров в мирном процессе. В течение длительного времени работа с Азербайджаном проходит в двустороннем формате, причем можно сказать, что этот формат показал определенную эффективность за этот период", — отметил Никола Пашинян.

Премьер добавил, что 31 августа было подписано совместное постановление комиссий по демаркации границы. Премьер-министр Армении подчеркнул, что если стороны могут двигаться в двустороннем формате, то он считает этот формат правильным.

"Об этом я также сказал российскому президенту во время нашего последнего телефонного разговора", — заявил он.

Пашинян добавил, что не может сказать, что исключает работу в другом формате.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Непризнанная "республика" фактически капитулировала, а Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона.

Позже Армения признала площадь Азербайджана с территорией Карабаха. Однако в течение года мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что его страна оказалась в войне из-за России. По его словам, Россия "отняла" Нагорный Карабах в Армении и отдала эти территории Азербайджану.



