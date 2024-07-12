Можем ли платить меньше: почему Укрэнерго напрямую не поставляет электроэнергию потребителям

Минфин признал, что одним из факторов, повлиявших на расчетную себестоимость электроэнергии, стало увеличение тарифа на распределение "операторами систем распределения" до 1,88 грн за кВт*ч. Почему Укрэнерго не может сделать так, как сделал Нафтогаз, а именно – установить единую цену напрямую для конечного потребителя? Зачем нам платить 1,88 грн разным операторам, таким как ДТЭК, когда Укрэнерго может напрямую поставлять электроэнергию потребителям? Следовательно, 1 кВт электроэнергии на 1,88 грн может быть ниже. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Укрэнерго не поставляет электроэнергию

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква отметил, что прежде всего следует понимать, что Укренерго – это оператор системы передачи. Компания не снабжает электроэнергией, а занимается только высоковольтными линиями.

"Аналог по нефтегазовой сфере – это ОГТСУ. Операторы систем распределения – это так называемые облэнерго, которые раньше так назывались. Они транспортируют электроэнергию с высокого напряжения (более 110кВ) на более низкий уровень и доставляют ее потребителю. Так что без услуг ОСР могут обойтись только крупнейшие промышленные потребители, если они подключены к сетям Укрэнерго. Население это совсем не касается", – прокомментировал эксперт.

Украина должна выполнять взятые на себя обязательства

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в своем комментарии обратил внимание, что Украина подписала энергетическую хартию.

"В рамках Европейской энергетической хартии четко определено, что должен состояться анбандлинг, то есть отделение производства от передачи электрической энергии. И это касается не только энергорынка. Речь идет о газовой сфере. И то, что делает НАК Нафтогаз, не очень отвечает обязательствам Украины в пределах энергетической хартии. То есть должен оплачиваться каждый вид услуги, предоставляемой потребителю. Потребитель должен отдельно оплачивать транспортировку и отдельно оплачивать газ или электроэнергию, как товар. Поэтому в данной ситуации НАК "Нафтогаз" не выполняет взятые Украиной на себя обязательства", – прокомментировал эксперт.

Он подчеркнул, что Украина согласилась выполнять европейские нормы законодательства по рынку электроэнергии, где четко определены условия компаний, производящих и транспортирующих электроэнергию. В тарифе не может быть заложено и первое, и второе. Оно должно быть обособлено.

"Поэтому энергетический рынок, который сегодня есть с двумя отдельными платежными, больше отвечает обязательствам Украины, чем то, что делает НАК "Нафтогаз", – подытожил Олег Пендзин.

Можно назначить определенный тариф, но возникнут вопросы

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что цены на газ для населения определяются специальными обязанностями, возложенными на группу Нафтогаз.

"То есть это регулируемые государством цены для бытовых потребителей. На рынке электрической энергии соответствующие обязанности несут Энергоатом и Укргидроэнерго. Именно цены на электроэнергию, а не тарифы, являются объектом регулирования со стороны Кабмина. Укрэнерго не поставляет электрическую энергию. Укрэнерго является оператором системы передачи данных. Укрэнерго предоставляет услуги по диспетчеризации и услуги по снабжению электроэнергией. Эти тарифы определяются себестоимостью соответствующих услуг и регулируются действующим украинским законодательством. Оператор системы передачи в Украине является сертифицированным оператором в Ассоциации операторов Европы. На него не могут распространяться какие-либо требования со стороны органов исполнительной власти", – отметил эксперт.

Он допустил, что можно назначить определенный тариф на передачу электроэнергии или назначить определенный тариф на распределение электроэнергии, но, предупреждает собеседник портала "Комментарии", это будет означать, что Украина отказывается выполнять те международные обязательства, под которыми подписалась.

"Эти обязательства Украина взяла на себя, когда подписала Соглашение об Ассоциации, присоединившись к Договору об энергетическом сообществе и подписав Соглашение о синхронизации энергетической системы Украины с энергетическими системами государств восточной и юго-восточной Европы", — отметил эксперт.

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