Москва решила наказать Варшаву за поддержку Украины: теперь поляки без российского газа

Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. При этом официальная Москва не проинформировала польскую сторону о причинах такого решения. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на польский портал "Onet".

Газопровод. Фото: из открытых источников

Чтобы ударить побольнее по странам ЕС за санкции против российской экономики в Кремле приняли решение о том, что они будут принимать плату за газ исключительно в рублях. В Еврокомиссии довольно оперативно отреагировали, отметив, оплата за газ в рублях будет считаться нарушением правил и обходом антироссийских санкций. Также в Еврокомиссии подчеркнули, что нужно следовать тем контрактам, которые были подписаны ранее. В контрактах четко прописано, что оплата за газ должна осуществляться исключительно в долларах или евро.

Практически все страны Европейского Союза, за исключением Венгрии, сразу же заявили, что не будут принимать условия Москвы и отказываются проводить расчеты за газ в рублях.

Читайте на портале "Комментарии" — в Британии не стали серьезно воспринимать угрозы главы МИД России Сергея Лаврова о том, что мир все ближе к ядерной войне. Такие предположения российский дипломат сделала, реагируя на то, что Украина продолжает получать вооружение от своих западных союзников и не дает реализовать России ее планы. В ответ на такое заявление министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи назвал "бравадой" заявление Лаврова. А риск ядерной войны в Лондоне назвали "мизерно маленьким".

Также издание "Комментарии" сообщало — начался третий месяц полномасштабного вторжения: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, как война изменила Украину и РФ – чего ждать в будущем.





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