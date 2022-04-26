Третий месяц полномасштабного вторжения: как война изменила Украину и РФ – чего ждать в будущем

Украина переживает третий месяц широкомасштабного вторжения России. Так называемая "специальная военная операция" захлебнулась. Агрессор сделал ставку на террор, массированные ракетные удары, войну не столько с собственно военными, сколько с гражданскими. Информационный фронт накален не менее чем обстановка на реальных полях сражений. Как изменились за это время Украина и Россия – ментально и не только? Издание "Комментарии" обратилось с этим вопросом к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Вооруженная политическая нация точно приведет к фундаментальным изменениям основ устройства украинского государства

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"В Украине агрессия Путина во многом стала триггером, катализатором процессов создания украинской политической нации. То, что в обычном формате, даже с учетом войны на Донбассе, заняло бы у украинского общества не менее 10 лет – прошло буквально за считанные дни, недели… Мы видим четкое позиционирование значительной части украинцев. Они понимаю, кто противник, за что воюют, что истинно ценно. То, чего по большому счету, именно в таком масштабе, не было еще в конце 2021 года".

Еще одно глобальное изменение, которое мы пока не ощутили – на руках у населения после этой войны будет огромное количество оружия. И это изменение самой базы отношений государства и личности, считает эксперт.

"Потому что одно дело, кода государство играет на формате патерналистских настроений (уверенность в том, что все проблемы должно решать государство либо кто-то ещё), а совсем другое, когда государству приходится взаимодействовать с обществом свободных, активных и вооруженных граждан. Подчеркиваю, пока мы это всё еще не осознали и не дооценили. Вооруженная политическая нация точно приведет к фундаментальным изменениям основ устройства украинского государства", – уверен Игорь Тышкевич.

Что касается России, то по состоянию на сегодня критичных изменений в обществе страны-агрессора эксперт не видит. Российское общество, отмечает он, как было поражено постимперским синдромом, так и остается.

"Там могут начаться некие брожения лишь в том случае, если будет явное поражении РФ – военное и политическое. Пока идет война, такое поражение не явно для существенной части российских граждан. И то же самое противостояние со странами Западного мира, санкции, инфляцию, девальвацию, рост безработицы и бедности, исход из России зарубежных компаний многие россияне воспринимают как "издержки войны". Мол, это можно перетерпеть. По крайне мере – пока, – поясняет Игорь Тышкевич. – А вот в случае поражения, да еще и явного, как всегда было после военных неудач, Россию ожидают попытки изменить власть. В таком случае всегда Россия на определенный промежуток времени (благостного для ее соседей) замыкалась на решении внутренних проблем. Пока, увы, этого нет. Но вероятность такого развития событий я не исключаю".

Самой большой неожиданностью стало поведение ряда градоначальников, которых ранее в той или иной мере обвиняли в пророссийской позиции

Политический психолог, волонтер Валентин Ким уверяет, что война серьезно поменяла многие расстановки, приоритеты. И самое интересное с точки зрения социальной психологии, что война поменяла уровень представления украинцев и россиян – о том, какие мы.

"Так, для россиян было удивлением наличие местного патриотизм в Украине. А для украинцев – наличие чиновничьего патриотизма. Начиная с того, что президент Зеленский остался в Киеве, никуда не уехал, повел себя для многих очень неожиданно, патриотично и сильно. А ведь долгое время занимал позицию переговорщика, настаивал на не провоцировании агрессора, на замирении с ним. Теперь же его поведение стало диаметрально противоположным. Но самой большой неожиданностью, пожалуй, стало поведение ряда градоначальников, которых ранее в той или иной мере обвиняли в пророссийской позиции, – отмечает эксперт. – Тот же Вилкул (Кривой Рог), Терехов (Харьков), Труханов (Одесса), практически все мэры, главы облгосадминстраций, многочисленные чиновники проявили себя с четкой акцентированной патриотической позиции. А глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким с его позитивными обращениями и троллингом россиян – вовсе стал мемом. Да, есть предатели, коллаборанты. Прежде всего из ОПЗЖ, в традиционных для нее и бывшей "Партии регионов" областях. Но основная масса местных властей проявила себя не только патриотично, но и эффективно, собранно, жестко. На местах грамотно была проведена и информационная, и мобилизационная кампания. И в этом плане Украина сама себя увидела иной. И мир увидел нас совсем иными, нежели ранее. И проникся к нам уважением".

По словам политпсихолога, после шока, вызванного полномасштабным вторжением страны-агрессора (с бомбардировками, ракетными ударами, зверствами россиян в Буче, Ирпене, Ворзеле, Гостомеле, обстрелами Киева, Харькова, Чернигова, фактическим уничтожением Мариуполя), украинцы осознали себя в едином эмоциональном пространстве. Увидели, что независимо от места проживания (восток, запад, север, юг, центр), они одинаково любят свою страну. И готовы ее защищать. Не важно, говорят они на украинском, русском или другом языке, за кого голосовали – они вместе отстаивают свою Родину. Каждый на своем месте. И это серьезно перевернуло представление самих украинцев – об украинцах.

"Еще мы увидели интересный социальный феномен, который продемонстрировал, как резко, фазовым переходом, изменилось отношение украинцев к себе и своей стране. Это так называемый "каскад вины". Люди, которые выехали за границу, чувствуют вину перед теми, кто остался. Те, которые не выехали, но не занимаются волонтерством, чувствуют вину перед теми, кто волонтерит. Заниматься только тем, чем занимался ранее, уже становится неприемлемо. Те, кто волонтерит, чувствуют вину перед теми, кто воюет. Доставлять грузы, иногда рискуя собой – это одно. А быть на передовой – всё же совсем другое. А те, кто на передовой, чувствуют вину перед теми, кто погиб, – перечисляет Валентин Ким. – И этот "каскад вины", с одной стороны, негативен. Потому что с психологической точки зрения приводит к деструктивному поведению. Но с социальной точки зрения он формирует мощный мобилизационный ресурс, костяк нации, общие убеждения в собственной правоте, вере в победу. И всё это серьезно меняет представление украинцев о том, каковы они. Кто они…".

А по другую сторону баррикады находится Россия. Которая тоже претерпевает сейчас мощные изменения, уверяет эксперт.

"Страна-агрессор вынуждена постоянно биться лбом о реальность. Осознавать несоответствие своего представления о мире – тому, что реально существует. И это приводит к серьезным социальным и психологическим трансформациям, – отмечает Валентин Ким. – Посмотрите, как у них постоянно меняется риторика. Сперва были меседжи "на Украину никто не нападал и не нападет", которые особенно мощно проявились зимой, вплоть до собственно нападения. Потом была следующая фаза – "мы бомбим только военные объекты, гражданским ничего не угрожает". Когда количество разрушений и жертв стало таковым, что уже не скрыть, началась следующая фаза – "это самообстрелы, это не мы, это всё ВСУ". В психологии есть пять фаз отработки горя: отрицание, агрессия, торг, депрессия и принятие. И россияне никак не могут выйти из фазы отрицания и, понятно, агрессии. Никак не могут сделать шаг дальше. Этот процесс идет, но очень медленно. И, пожалуй, ближе к фазе торга начавшие всё чаще звучать из России заявления в стиле "восемь лет обстреливали Донбасс, где вы были раньше?". Это уже в какой-то мере осознание происходящего".

По словам эксперта, после того объема информации об обстрелах мирных городов, о жертвах среди мирных жителей, уже и до россиян начинает доходить, что со "спецоперацией" что-то не так.

"Но как акт самооправдания они пришли к тому, что им подкинула пропаганда. К новому "темнику" в стиле "а где вы были 8 лет, когда страдал Донбасс?". Это оправдание собственной агрессии. Параллельно с которым происходит ускоренная миграция в миф о "великой России". Новая фаза у них начинается. Они теперь говорят "не надо было с Россией ссориться". Это – полное оправдание собственной агрессии. И это плохо, – уверен Валентин Ким. – Как только россияне примут себя как агрессоров, они окончательно сбросят все моральные оковы – и не будут против военных преступлений, против массовых чисток в Украине и даже внутри России. Ведь так можно оправдывать всё, что угодно. Как только они психологически примут себя как сторону зла, как только морально оправдают собственную агрессию, тогда ее можно будет развернуть на полную катушку. Вплоть до ядерного удара. Чего, безусловно, допустить нельзя".

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