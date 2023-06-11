Мощные ливни во Львовской области: к каким последствиям привела непогода

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал Максима Козицкого.
Непогода во Львове. Фото из открытых источников
По его словам, из-за непогоды больше всего досталось двум районам Львовщины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В Дрогобычском районе размыло берега реки Сходничанка. А уровень воды там поднялся на 1,5 метра.
Чрезвычайники спасли 45 человек. Среди них – 8 детей. Также из-за повреждения одного моста в селе Новый Кропивник и двоих в селе Перепростыня отсутствует доезд до 16 населенных пунктов. В то же время, в Стрыйском районе, в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно.
В общем, жертв и пострадавших нет. Ситуацию держат под контролем. Спасательные работы продолжаются, подытожил Козицкий.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — в СНБО озвучили нелестный прогноз по Крыму . Из-за катастрофы на Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды и не будет развиваться.
Обсуждения
Новости