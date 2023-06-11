Мощные ливни во Львовской области: к каким последствиям привела непогода

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал Максима Козицкого.



Непогода во Львове. Фото из открытых источников

По его словам, из-за непогоды больше всего досталось двум районам Львовщины.

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"Из-за мощных проливных дождей, которые прошли в субботу, и стечения горных рек пострадали два района Львовской области – Дрогобычский и Стрыйский", — отметил он в сообщении.

В Дрогобычском районе размыло берега реки Сходничанка. А уровень воды там поднялся на 1,5 метра.

"Затоплено 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов. Из 16 домохозяйств откачивали воду", – добавил Козицкий.

Чрезвычайники спасли 45 человек. Среди них – 8 детей. Также из-за повреждения одного моста в селе Новый Кропивник и двоих в селе Перепростыня отсутствует доезд до 16 населенных пунктов. В то же время, в Стрыйском районе, в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно.

"Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них – 44 ребенка. Часть из них отправились домой по железной дороге, остальных временно поселили в местном народном доме", — резюмировал председатель ОВА.

В общем, жертв и пострадавших нет. Ситуацию держат под контролем. Спасательные работы продолжаются, подытожил Козицкий.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — в СНБО озвучили нелестный прогноз по Крыму . Из-за катастрофы на Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды и не будет развиваться. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины отметил, что восстановление водоснабжения полуострова возможно только после его возвращения под контроль Украины.