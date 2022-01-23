Морозы на западе и снегопады на востоке: какой будет погода в Украине

В понедельник, 24 января, в нашей стране будет облачно. В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В первый рабочий день недели в западных регионах будет облачно, но без осадков. Вместе с тем, январские снегопады синоптики прогнозируют в восточных и южных областях.

Столбик термометра 24 января в западных регионах будет резко минусовать. Днем будет -4-7 градусов мороза, ночью они усилятся от -7 до -16 градусов. В северных регионах тоже будет холодно и морозно. Днем температура составит -5 -7 градусов, ночью -6 -8 градусов мороза. В восточных регионах мороз в дневное время будет составлять -4 — 6 градусов, в ночные часы будет — 6 -8 градусов.

В южных областях кроме осадков прогнозируется – 3-5 градусов январского холода, в ночные часы температура составит -4-7 градусов. В центральных областях будет в дневное время -4 – 6 градусов, в ночные часы будет – — 5- 9 градусов.

В Киеве днем будет облачно, но снега не ожидается. Так же будут стоять январские морозы. Днем будет -4 до -6, а ночью — от -6 до -9 градусов мороза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет погода в конце января в Украине. Синоптики прогнозируют в последнюю неделю января в Украине непостоянную погоду: снова ударят сильные морозы. 23 января, в некоторых областях ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха в среднем будет -3...-5 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до -7...-12 градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах Украины.

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