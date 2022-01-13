Морозы до -19 и мокрый снег: как в Украине изменится погода

В четверг, 13 января, целый день и ночью на западных территориях прогнозируются осадки. Будет идти мокрый снег. Вместе с тем, на восточных территориях, несмотря на мороз, погода будет ясной и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В предпоследний рабочий день этой недели на западных территориях нашей страны будет идти мокрый снег. В противовес снежной и пасмурной погоде на западе страны, в восточных регионах будет сухо и солнечно, хотя морозец будет пощипываться.

Столбик термометра в западных областях страны будет колебаться. В течение дня здесь будет от -1 до +1 градуса, а ночью морозы усилятся от -10 до – 16 градусов. В северных областях так же погода будет разной. В течение дня будет температура от -2 до -4 градусов, а ночью будет резко минусовать — от -17 до -19 градусов мороза. В центральных областях в течение дня будет теплее — 3 — 6 градусов, а ночью морозы усилятся до -13 -16 градусов. В восточных областях осадков завтра не будет, но похолодает. Днем будет от -7 до -11, а ночью – от -13 до -17 градусов ниже нуля. Также арктические морозы придут в южные области Украины. В течение дня температура будет составлять от -1 до -5, а ночью — от -10 до -13 градусов.

В Киеве днем будет идти небольшой мокрый снег. Температура воздуха остановится на отметках от -1 до -4, а ночью мороз усилится до -16 -19 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроют морозы до -15. 12 января во всех регионах нашей страны осадков не ожидается. Но будут большие морозы. Столбик термометра в разных регионах будет минусовать в пределах от -2 градусов и до -15 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!