Морозы будут отступать: синоптикиня - об изменениях в погоде на выходные

На выходные, которые придут 11-12 февраля погода на территории нашей страны изменится. Идут новые атмосферные фронты и несут с собой снег и мокрый снег

Морозы отступают (фото из открытых источников)

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Как она предполагает, в субботу в регионах юга и юго-востока "серьезные" осадки маловероятны.

"При прохождении фронтов ветер может усиливаться. На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее двигаться. Наконец отступят морозы", — говорит прогнозистка.

Наталья Диденко отметила, что ближайшая ночь будет холодной, до -7 -14 градусов. Но в ночь на воскресенье, это 12 февраля, морозы упадут до -2 – 7 градусов. Днем на территории страны столбик термометра будет показывать -3+2 градуса.

В столице погода тоже претерпевает изменения. Синоптик говорит о снеге, мокром снегу, однако днем, в воскресенье снегопады пойдут дальше. Что касается ветра, то оно будет юго-западного направления с переходом на северо-западное, иногда его порывы будут порывисты.

"Потепление. Ночью еще подморозит, а в дневные часы — оттепель, даже "плюсы" небольшие. Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь", — предупредила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идет циклон Axel: синоптик рассказала, как изменится погода . С четверга, 5 января, в нашей стране существенно изменится погода. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украину придет скандинавский циклон Axel. Он придет к нам с осадками и сильным ветром. Как прогнозирует Диденко, осадки будут умеренные, в южных регионах — небольшие. В восточных регионах дожди и мокрый снег пройдут 5 января уже во второй половине дня и вечером.