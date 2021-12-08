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Мороз на западе и тепло на востоке: синоптики рассказали о погоде в Украине

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря

сегодня, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Завтра, 9 декабря, в нашей стране будет пасмурная погода, осадков не предполагается. Но в разных регионах столбик термометра будет показывать разную температуру. На западных территориях он будет серьезно минусовать, ведь местами там ожидаются морозы до -10, а в южных регионах будет погода с плюсами, в отдельных местностях +7.

Мороз на западе и тепло на востоке: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, целый день в нашей стране будет пасмурно, солнце будет немного радовать только жителей Ужгорода. В разных регионах и температура будет разная.

На западных территориях ночью ударят морозы от -6 до -10 градусов, днем станет теплее, но погода будет с минусом: -2 до+ 5 градусов. В северных регионах тоже будут держать декабрьские морозы: ночью от 0 до -4, днем 0+3 градуса.

В восточных и южных регионах 9 декабря будет плюсовая температура. Днем+5 +7, в ночное время +3+ 5 градусов. Также с плюсами будет температура в центральных регионах. Днем+ 3 +6, в ночное время +2+ 4 градуса.

В Киеве, в этот день осадки не ожидаются. Днем столбик термометра покажет -1+2, ночью будут стоять морозы -1-5 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказал, когда в Украину придут снег и мороз. Разное течение температур, циклоническая активность на смену которой будут наступать прояснения. Зима декабрьской поры будет только показывать свой нрав, это будет продолжаться до третьей декады первого зимнего месяца и лишь потом будет постепенно поступать в свои права. О том, когда и какой будет настоящая украинская зима, сообщает Виталий Постригань, руководитель гидрометцентра Черкасского региона.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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