Мороз и осадки: какой будет погода в Украине 26 декабря

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Светлана Шкурупий
В
последнее воскресенье 2021 года в Украине сохранится морозная погода, а жителям
восточных и южных областей стоит подготовиться к мокрому снегу. Такими данными
поделился Укргидрометцентр.
Погода в Украине 26 декабря / Фото: moe-online.ru
Сегодня,
26 декабря, в большинстве регионов Украины будет солнечная погода, столбики термометра
днем в среднем покажут -4…- 8 градусов. А ночью снова ударят морозы до -13
градусов. Теплее всего будет на юге страны, там температура воздуха днем составит
— 1…+1 градус, а ночью опустится до -1…-3 градусов.
Мокрый
снег пройдет в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской
и Одесской областях. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.
В
столице Украины, 26 декабря, ожидается солнечная погода, температура воздуха
днем прогреется до -4…-6 градусов, а ночью будет — 11…-13. На дорогах возможна
гололедица.
Напомним,
что нынешний прогноз погоды на Новый год претерпел изменения. В частности, 31
декабря, в последний день старого года синоптики предупреждают о больших
морозах. Холоднее всего будет в северных регионах Украины, в частности, на
Черниговщине и Сумщине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 19 декабря 2021 года, курортный египетский
город Александрия засыпало снегом. Температура воздуха резко упала и в городе
впервые за десятилетие выпал снег. Из-за непогоды в Александрии пришлось
закрыть учебные заведения.
Читайте
также, что в середине декабря 2021 года непогода обрушилась на Балканский
полуостров. Пострадали такие страны, как Греция, Болгария, Албания и Сербия.
Последнюю засыпало снегом.
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