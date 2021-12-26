Мороз и осадки: какой будет погода в Украине 26 декабря

В последнее воскресенье 2021 года в Украине сохранится морозная погода, а жителям восточных и южных областей стоит подготовиться к мокрому снегу. Такими данными поделился Укргидрометцентр.

Погода в Украине 26 декабря / Фото: moe-online.ru

Сегодня, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будет солнечная погода, столбики термометра днем в среднем покажут -4…- 8 градусов. А ночью снова ударят морозы до -13 градусов. Теплее всего будет на юге страны, там температура воздуха днем составит — 1…+1 градус, а ночью опустится до -1…-3 градусов.

Мокрый снег пройдет в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.

В столице Украины, 26 декабря, ожидается солнечная погода, температура воздуха днем прогреется до -4…-6 градусов, а ночью будет — 11…-13. На дорогах возможна гололедица.

Напомним, что нынешний прогноз погоды на Новый год претерпел изменения. В частности, 31 декабря, в последний день старого года синоптики предупреждают о больших морозах. Холоднее всего будет в северных регионах Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19 декабря 2021 года, курортный египетский город Александрия засыпало снегом. Температура воздуха резко упала и в городе впервые за десятилетие выпал снег. Из-за непогоды в Александрии пришлось закрыть учебные заведения.

Читайте также, что в середине декабря 2021 года непогода обрушилась на Балканский полуостров. Пострадали такие страны, как Греция, Болгария, Албания и Сербия. Последнюю засыпало снегом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!