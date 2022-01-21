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Мороз до -8 и снегопады: синоптики обновили прогноз погоды

Прогноз погоды на 21 января.

сегодня, 01:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Завтра, 21 января, на всех территориях нашей страны синоптики прогнозируют снегопады. Вместе с тем, столбик термометра ночью упадет до – 8 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Мороз до -8 и снегопады: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В последний рабочий день недели во всех регионах Украины в ночное время и днем будет падать снег. Осадков не будет только в южных областях. Синоптики также предупреждают об урагане, скорость ветра будет составлять 7- 12 метров в секунду.

В западных регионах ночью морозы усилятся до -3 -7 градусов, днем -2 +1 градус. В северных регионах в ночные часы будет морозить -3-5 градусов,  в дневное время потеплеет до -2 +1 градус. В восточных регионах морозы будут достигать -5 -8 градусов, в дневное время столбик термометра будет показывать -1+ 2 градуса. В южных областях ночью будет от -2 мороза до 0 градусов. Днем температура составит 0+3 градуса. В центральных регионах будет морозить -2 -5 градусов, в дневную пору будет -1 +1 градус.

В Киеве 21 января будет идти снег. Ночью будет морозить -5 -3 градуса, в дневную пору температура составит 0-2 градуса мороза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут снегопады и холод . На всех территориях нашей страны, кроме южных – будет идти снег. Так же, после Крещения, станут крепче январские морозы. В западных регионах днем столбик термометра будет показывать 0 -2, а в ночное время — -2 -6 мороза. В северных регионах днем установится температура от -2 до -4 градуса, а ночью мороз будет составлять -4 -6 градусов. В восточных регионах днем будет температура -13, а в ночные часы -1-4 градуса мороза.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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