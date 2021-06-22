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Море в Одессе внезапно изменило цвет (ФОТО)

Оливковый прилив - результат сильных дождей и, как результат, терригенного стока, высокой температуры воды и низкой солености

сегодня, 15:35
Автор:

Елизавета Черных

Черное море в Одессе внезапно приобрело оливково-зеленый оттенок. Теперь подобный цвет воды можно наблюдать в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезами, пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на "Одесский курьер". 

Море в Одессе внезапно изменило цвет (ФОТО)

Море в Одессе - фото из открытых источников

Оказывается, что такой цвет появляется по причине цветения цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Длительные и обильные осадки привели к массовому попаданию в морские воды мусора, грязи и разных отходов. Отмечается, что цианобактерия цвела в море около Одессы и раньше — в 2015 году, а цветение другой - Nodularia Spumigena — наблюдалось летом 2019 года и летом 2020 года.

Море в Одессе внезапно изменило цвет (ФОТО) - фото 2

Гидробиолог Галина Теренько говорит, что оливковый прилив — результат сильных дождей и, как результат, терригенного стока, высокой температуры воды и низкой солености. 

Море в Одессе внезапно изменило цвет (ФОТО) - фото 3

Море в Одессе внезапно изменило цвет (ФОТО) - фото 4

Напомним, мраморное море, расположенное в Атлантическом океане у северо-западного побережья солнечной Турции, страдает от толстого слоя морской "слизи", которая серьезно "бьет" по экологической системе. Из-за этой слизи гибнет рыба и другие морские обитатели, поскольку она блокирует им доступ к кислороду. А рыбаки не могут нормально работать, потому что у них забиваются моторы и сетки.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в дельфинарии Одессы произошло чрезвычайное происшествие — дельфин укусил маленького мальчика, когда тот протянул руку к воде. Ребенка отправили в больницу, где медики наложили несколько швов на кисть руки. Теперь дирекция заведения обвиняет во всем взрослых, мол, те не досмотрели своего ребенка. Родители мальчика, возмущенные таким поведением владельцев дельфинария, обратились к журналистам, заявив, что перед ними даже не извинились и обвинили их в ситуации, которая произошла.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/travel/news/v-odesse-more-vnezapno-izmenilo-tsvet-video-s-vyisotyi-ptichego-poleta.htm?_ga=2.77051797.123498506.1624340863-227395441.1620644266&_gl=1*ui3ac1*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDM2MjM0NS44LjEuM
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