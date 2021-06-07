logo
Русский Українська

BTC/USD

36106.86

ETH/USD

2790.20

LTC/USD

178.42

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Одессе дельфин укусил маленького мальчика: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе дельфин укусил маленького мальчика: подробности

Трагедия произошла в одном из одесских дельфинариев

сегодня, 14:03
Автор:

Лиля Воробьева

В дельфинарии Одессы произошло чрезвычайное происшествие — дельфин укусил маленького мальчика, когда тот протянул руку к воде. Ребенка отправили в больницу, где медики наложили несколько швов на кисть руки. Об этом пишет местное издание "Vgorode", публикуя видео с места происшествия.

В Одессе дельфин укусил маленького мальчика: подробности

Дельфины в дельфинарии. Фото из открытых источников

Стало известно, что инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, во время одной из шоу-программ, когда люди могут подойти к морским животным, погладить и пообщаться с ними. Мальчик протянул руку к дельфину, но тот укусил его.

Укус был довольно сильным, ведь ребенка отправили в местную больницу, где наложили несколько швов.

Теперь дирекция заведения обвиняет во всем взрослых, мол, те не досмотрели своего ребенка. Родители мальчика, возмущенные таким поведением владельцев дельфинария, обратились к журналистам, заявив, что перед ними даже не извинились и обвинили их в ситуации, которая произошла.

Тем временем одесситы в соцсетях активно обсуждают инцидент, случившийся в дельфинарии "Немо". Некоторые горожане пишут, что такие случаи были и ранее.

Зоозащитники отмечают, что диким морским животным не место в неволе. Ведь дрессировки вызывают у них довольно сильный стресс. Есть вероятность того, что млекопитающее не хотело нанести вред ребенку. Видимо, дельфин подумал, что ему дают рыбу, поэтому и укусил мальчика. Активисты уже не первый год выступают с законодательными инициативами с целью запрета в Украине похожих заведений.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что в США замерзла насмерть 11-летняя девочка.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-xfRZTHa5p0
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ