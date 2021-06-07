В Одессе дельфин укусил маленького мальчика: подробности

В дельфинарии Одессы произошло чрезвычайное происшествие — дельфин укусил маленького мальчика, когда тот протянул руку к воде. Ребенка отправили в больницу, где медики наложили несколько швов на кисть руки. Об этом пишет местное издание " Vgorode", публикуя видео с места происшествия.

Дельфины в дельфинарии. Фото из открытых источников

Стало известно, что инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, во время одной из шоу-программ, когда люди могут подойти к морским животным, погладить и пообщаться с ними. Мальчик протянул руку к дельфину, но тот укусил его.

Укус был довольно сильным, ведь ребенка отправили в местную больницу, где наложили несколько швов.

Теперь дирекция заведения обвиняет во всем взрослых, мол, те не досмотрели своего ребенка. Родители мальчика, возмущенные таким поведением владельцев дельфинария, обратились к журналистам, заявив, что перед ними даже не извинились и обвинили их в ситуации, которая произошла.

Тем временем одесситы в соцсетях активно обсуждают инцидент, случившийся в дельфинарии "Немо". Некоторые горожане пишут, что такие случаи были и ранее.

Зоозащитники отмечают, что диким морским животным не место в неволе. Ведь дрессировки вызывают у них довольно сильный стресс. Есть вероятность того, что млекопитающее не хотело нанести вред ребенку. Видимо, дельфин подумал, что ему дают рыбу, поэтому и укусил мальчика. Активисты уже не первый год выступают с законодательными инициативами с целью запрета в Украине похожих заведений.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что в США замерзла насмерть 11-летняя девочка.

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